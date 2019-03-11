|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Андрей Макаревич
Андрей Макаревич
Все статьи автора

Выживают простейшие: у России есть шанс

4.7т

Интересная штука. Давно уже размышляю о том, что в эволюционной цепочке самые приспособленные к выживанию стоят в самом ее начале, а не в конце. Вообще самые древние, они же самые примитивные и самые крепкие - это вирусы: множатся молниеносно, выживают чуть ли не в космосе и ничем их не взять.

Потом - бактерии, потом одноклеточные, потом рыбы (у леща до 150 000000 икринок), потом земноводные, потом млекопитающие. Лягушку можно заморозить и оттаять, хомяка - нет. Да и по количеству потомства не сравнить.

Новости
Всю жизнь выбираем не там

Люди оказались уже настолько беспомощны, что им понадобились костыли - орудия труда, и как конечный результат - цивилизация. Но вот интересно - эволюция общественного строя повторяет эволюцию биологическую: условные варвары раздолбали условный просвещенный Рим именно потому, что общественный их строй (не биологическое же развитие) был куда более примитивный - в плане отношения к смерти, демократии, развития культуры, искусств и т. д. Какая, нах, свобода воли? Рубай их, братья!

Конечно, сегодня имеет значение технический уровень вооружения. Но до этого не доходит - Европу завоевывают без единого выстрела и пожирают изнутри орды мигрантов, а уровень развития европейцев не позволяет сказать им "Нет". И Трампу, похоже не дадут построить стену.

Про Россию умолчу (устал г*вно огребать), но шансы на выживание у нас серьезные)

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей МакаревичАндрей Макаревич
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Андрея Макаревича
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
5
Смешно
30
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
К сожалению, Макар прав. Кацап - самое примитивное звено в развитии человечества, потому так живуч. Это плохо для нас, но есть и плюс -кацап смертен..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Одноклеточный мозг Макаревича начал делиться?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги