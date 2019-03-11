Интересная штука. Давно уже размышляю о том, что в эволюционной цепочке самые приспособленные к выживанию стоят в самом ее начале, а не в конце. Вообще самые древние, они же самые примитивные и самые крепкие - это вирусы: множатся молниеносно, выживают чуть ли не в космосе и ничем их не взять.

Потом - бактерии, потом одноклеточные, потом рыбы (у леща до 150 000000 икринок), потом земноводные, потом млекопитающие. Лягушку можно заморозить и оттаять, хомяка - нет. Да и по количеству потомства не сравнить.

Новости Всю жизнь выбираем не там

Люди оказались уже настолько беспомощны, что им понадобились костыли - орудия труда, и как конечный результат - цивилизация. Но вот интересно - эволюция общественного строя повторяет эволюцию биологическую: условные варвары раздолбали условный просвещенный Рим именно потому, что общественный их строй (не биологическое же развитие) был куда более примитивный - в плане отношения к смерти, демократии, развития культуры, искусств и т. д. Какая, нах, свобода воли? Рубай их, братья!

Конечно, сегодня имеет значение технический уровень вооружения. Но до этого не доходит - Европу завоевывают без единого выстрела и пожирают изнутри орды мигрантов, а уровень развития европейцев не позволяет сказать им "Нет". И Трампу, похоже не дадут построить стену.

Про Россию умолчу (устал г*вно огребать), но шансы на выживание у нас серьезные)

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