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Андрей Караулов
Андрей Караулов
Росссийский писатель, журналист Все статьи автора

В России национальная трагедия: опять все молчат

4.3т

И так результат: со вчерашнего вечера полностью закрыта Двинская губа. Это значит, что ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник", производство "Новатора", загрязнил - мягко говоря: загрязнил - огромную часть акватории Северного моря, поэтому Двинская губа сегодня полностью закрыта и оттуда выведены все суда, включая рыболовецкие шхуны, все эти миллионы кюри перейдут в Баренцево море.

На самом деле - это национальная трагедия.

В России национальная трагедия: опять все молчат

Ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник

В России национальная трагедия: опять все молчат

Ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник

В России национальная трагедия: опять все молчат

Ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник

Теперь вопрос: кто-нибудь объявил сегодня, что со вчерашнего дня запрещён вылов рыбы в Северном море и вот-вот последует запрет на вылов рыбы в Баренцевом море.

Что сегодня у нас, в России, появилась своя Фукусима.

Что десятки тысяч рыбаков останутся без работы. Да и не только рыбаков.

Двинская губа, устье северной Двины, и огромная часть побережья Северного моря - со вчерашнего дня - "зона".

Новости
Грабли для Путина

Говоря языком "Сталкера" Тарковского - "зона".

Может быть я не знаю чего, но разве у нас запланировано выступление на всю страну главного санитарного врача, министра обороны, представителя Президента на севере и самого Президента?

Весь мир встал на уши.

Вчера только мы правильно назвали взорвавшуюся ракету: "Буревестник". Новейшая крылатая ракета.

Сегодня весь мир знает это название. Зато у нас - все молчат.

Опять молчат.

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Автор
Андрей Караулов Андрей Караулов
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Андрея Караулова
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник"? Вау! У российских евреев "национальная трагедия"...
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Изя Бродский
Изя Бродский
Пытался погулить "запрещен лов рыбы в Северном море". Единственное что нашел - этот же опус. И да, если бы там повысилась радиация, то всякие финны, норвеги, а уж и CNN вместе с ними уже бились бы истерике, благо всё это дистанционно меряется без проблем. И где?
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Ау, ну где комменты из-за поребрика?
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