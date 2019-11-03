"Аллаху Акбар!" В России пранкера жестко наказали за дикую шутку

Неизвестный житель российского города Ростов-на-Дону поплатился за то, что устроил пранк с "бомбой" в местном автобусе.
Как сообщает Telegram-канал НТВ, пранкер с криком "Аллаху Акбар!" кинул в закрывающиеся двери транспортного средства пакет. После чего пассажиры начали выбегать из салона (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца новости).
Рядом находившиеся мужчины решили наказать "шутника" за дикую шутку: они поймали и избили его.
В России пранкера жестко наказали за дикую шутку
Кадр из видео
В России пранкера жестко наказали за дикую шутку
Кадр из видео
В России пранкера жестко наказали за дикую шутку
Кадр из видео
В России пранкера жестко наказали за дикую шутку
Кадр из видео
В сети также был опубликован ролик, в котором можно увидеть, как мужчины совершают самосуд над пранкером.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России школьник избил одноклассника из-за низкого роста. Конфликт четвероклассников попал на видео.
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