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3 ноября • обновлено в 21:34
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"Аллаху Акбар!" В России пранкера жестко наказали за дикую шутку

1.2т Читать материал на украинском

Неизвестный житель российского города Ростов-на-Дону поплатился за то, что устроил пранк с "бомбой" в местном автобусе.

Как сообщает Telegram-канал НТВ, пранкер с криком "Аллаху Акбар!" кинул в закрывающиеся двери транспортного средства пакет. После чего пассажиры начали выбегать из салона (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца новости).

Рядом находившиеся мужчины решили наказать "шутника" за дикую шутку: они поймали и избили его.

В России пранкера жестко наказали за дикую шутку

В России пранкера жестко наказали за дикую шутку

Кадр из видео

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В России пранкера жестко наказали за дикую шутку

В России пранкера жестко наказали за дикую шутку

Кадр из видео

В России пранкера жестко наказали за дикую шутку

В России пранкера жестко наказали за дикую шутку

Кадр из видео

В России пранкера жестко наказали за дикую шутку

В России пранкера жестко наказали за дикую шутку

Кадр из видео

В сети также был опубликован ролик, в котором можно увидеть, как мужчины совершают самосуд над пранкером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России школьник избил одноклассника из-за низкого роста. Конфликт четвероклассников попал на видео.

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Место
Россия Ростов-на-Дону
Тег
пранк
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