"Аллаху Акбар!" В России пранкера жестко наказали за дикую шутку

Неизвестный житель российского города Ростов-на-Дону поплатился за то, что устроил пранк с "бомбой" в местном автобусе.

Как сообщает Telegram-канал НТВ, пранкер с криком "Аллаху Акбар!" кинул в закрывающиеся двери транспортного средства пакет. После чего пассажиры начали выбегать из салона (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца новости).

Рядом находившиеся мужчины решили наказать "шутника" за дикую шутку: они поймали и избили его.

В России пранкера жестко наказали за дикую шутку Кадр из видео

В России пранкера жестко наказали за дикую шутку Кадр из видео

В России пранкера жестко наказали за дикую шутку Кадр из видео

В России пранкера жестко наказали за дикую шутку Кадр из видео

В сети также был опубликован ролик, в котором можно увидеть, как мужчины совершают самосуд над пранкером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России школьник избил одноклассника из-за низкого роста. Конфликт четвероклассников попал на видео.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.