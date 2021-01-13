Навального, возвращающегося в Россию, объявили в федеральный розыск. Документ

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
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Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который объявил о возвращении в РФ 17 января, числится в федеральном розыске.

В сети всплыло соответствующее постановление, подписанное 29 декабря 2020 года. Фото документа опубликовал Telegram-канал Mash. Официального подтверждения пока не поступало.

В тексте постановления сказано, что оппозиционер уклонялся от контроля как условно осужденный, то есть перестал отмечаться в инспекции.

Постановление о розыске Навального
Фотокопия документа

Оказалось, что розыскные мероприятия в отношении Навального были начаты еще 27 ноября прошлого года.

Навальный отметился у инспекторов только один раз – 23 ноября 2019-го, когда сообщил, что находится на реабилитации в Германии. Тогда дату возвращения в Россию он не назвал.

Федеральный розыск подразумевает, что человек должен быть задержан сразу, как будет установлено его местонахождение.

Напомним:

  • Навальный был приговорен российским судом в декабре 2014 года к 3,5 годам лишения свободы условно по статье "Мошенничестве в особо крупном размере".

  • Он якобы присвоил деньги, которые его фонд собирал на благотворительность.

  • Сам он не признал себя виновным, назвав преследование политическим.

  • Европейский суд по правам человека постановил, что при рассмотрении дела было нарушено право россиянина на справедливое судебное разбирательство.

Сообщение Telegram-канала Mash

Как писал OBOZREVATEL:

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