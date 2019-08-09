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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
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Россия превратилась в гнойного покойника

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"Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать", – заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT, комментируя заявление Зеленского о возвращении полуострова Украине.

Российский сенатор совершенно прав: при любом режиме – хоть при Путине, хоть при Кудрине, хоть при Навальном – аннексированный полуостров будет находиться под оккупационным сапогом. Единственный путь возвращения захваченных Россией грузинских, украинских, сирийских, молдавских территорий законным владельцам – это прекращение существования Российской Федерации. Ровно поэтому долг всех вменяемых россиян в самой России и за ее пределами – способствовать скорейшему уничтожению российского государства как такового.

Дезинтеграция – это то, что приблизило бы неизбежный финал этой имперской раковой опухоли, которая является угрозой для соседей и всего мира. Московские протестующие должны требовать большего, чем просто "допуска кандидатов": они должны требовать отделения Московской области от России. А жители Дальнего Востока, Сибири, Урала, Чечни, Дагестана, Башкортостана, Коми и всех остальных российских регионов должны потребовать государственной независимости от Москвы. Нам всем остро необходим проект по расчленению России.

Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни. Процесс должен быть ускорен. Наши правнуки должны жить в мире, где нет ни России, ни ее ядерного оружия, ни ее нефти, ни этих поганых российских денег для Сальвини, Курца и Ле Пен, ни вурдалачного российского телевидения, ни переодетых в наемников российских военных, ни Пригожина, ни троллей – ничего из этого страшного сна, в котором нам приходится жить.

Новости
В России нет никакого переворота

Это вовсе не фантастика: ни в 1914-м, ни в 1943-м человечество и представить не могло, что их ближайшие потомки заживут в мире без войн, с Интернетом, возвращаемыми ракетными ступенями и "Retina-дисплеями". Россия – это гнойный покойник, шевелящийся лишь благодаря остаточным нервным импульсам при полном разложении мозга. Все россияне должны расстаться с иллюзиями так же, как расстался с ними я, российский гражданин в эмиграции. Прекратите обманывать себя и окружающих. Нам не нужно делать Россию "свободной", "либеральной", "цивилизованной". Нам нужно, чтобы она просто перестала существовать. Не стоит растрачивать время и силы на заведомо нереализуемую идею по превращению империи в республику. Змея не превратится в орла. "Рожденный ползать летать не может".

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Автор
Александр Кушнарь Александр Кушнарь
Темы
российская пропаганда Аннексия Крыма
Место
Россия
Теги
Россия Новости России Новости Крыма Крым российские телеканалы
Источник
Источник: Facebook Александра Кушнаря
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