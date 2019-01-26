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Ахиллесова пята: Путину напророчили политическую смерть

4.4тЧитать материал на украинском

Для президента России Владимира Путина соглашение с Японией о передаче под контроль Токио двух Курильских островов станет началом политической смерти.

Об этом заявила в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Ирина Верещук. По ее мнению, последствия для президента РФ будут такими же, как если бы он предложил добровольно вернуть Украине аннексированный Крым.

Верещук напомнила, что японский премьер Синдзо Абэ перед визитом на Всемирный экономический форум в Давос прибыл в Москву на переговоры с Путиным.

"Они дружно вдвоем говорили, что вопрос надо решать, все заинтересованы в мирном договоре. Мирный договор 70 лет не подписывали, а он предполагает, что Курилы переходят к Японии", – объяснила она.

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Эксперт выразила мнение, что россияне сейчас "даже свои территории удержать не могут, не то, что захватить чужие".

"Мы уже видели на картинках в СМИ, что стоят какие-то недовольные россияне, которые кричат "Киев надо брать, а не Курилы отдавать". Там есть проблемы. То, что Путин так быстро докладывает, что пора выходить на мирный договор – это тревожные звоночки для Путина. Ему этого не простят", – уверена она.

На вопрос, являются ли Курильские острова "ахиллесовой пятой" Путина, Верещук ответила: "Абсолютно точно. Это то же самое, как если бы он заявил, что добровольно отдаст Крым. Это начало его политической смерти. Так будет с Курилами".

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Международник предположила, что в арсенале Абэ есть некие "очень важные и тяжелые аргументы для Путина", которые вынуждают президента РФ заявлять о готовности подписать мирный договор с Японией.

Ахиллесова пята: Путину напророчили политическую смерть

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Темы
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Персоны
Ирина ВерещукСиндзо АбэВладимир Путин
Место
ЯпонияТокио
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинские ученые установили, что первыми Курилы заселили укрилы ( древние укры) .Потом кляты москали буквы переставили и получились Курилы.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А кто ей сказал ,что Курилы кто-то собирается отдавать? Их не отдадут по двум причинам 1) американские базы России на Курилах не нужны! 2) Охотское море сейчас внутренние море России! Так зачем нам делить его с Японией?
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Послушал эту Врещюк ... там от украинской мовы, ОСТАЛСЯ ОДИН ПОЛЯЦКИЙ СУРЖИК ... ГДЕ с14 ...
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