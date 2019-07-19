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"А в Гаагу когда?" Путина разгромили в сети за новую поездку

3.4т Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Братск, где должно было пройти совещание по паводку в Иркутской области (Россия), а затем отправился в затопленный город Тулун. Видео, на котором Путин выходит с самолета, садится в кортеж, а потом и вертолет разъярило сеть. Люди заявили, что лучше бы эти деньги потратили на помощь пострадавшим.

Так, ролик разместил специальный корреспондент "Комсомольской правды", журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

"Над дедом зонтик держат, чтоб капельки дождя плешь не намочили, а у тысячи людей дождиком жилье смыло...", "Деньги, которые на путешествие плешивого отморозка потратили, раздали бы пострадавшим – они б в дворцах жили", "Уж лучше дома сидел бы, чем пиариться на крови!", "Лучше бы это все никогда не видеть", – написали пользователи.

Путин выходит из кортежа

Путин выходит из кортежа

Скриншот

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"Пусть улетает дальше нах*й, и чем быстрее, тем лучше для России", "А в Гаагу когда? Просто интересно…", "Все воры в сборе...", – добавили в сети.

Также пользователи подметили, что между самолетом и вертолетом приблизительно 50 метров, а Путин все равно воспользовался автомобилем.

"От самолета до вертолета 50 метров на бронированном мерсе", "Из самолета в вертолет с кортежем. Метров 50 будет?" – написали они.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Иркутская область в России пострадала от мощнейшего паводка, который погрузил большую часть региона под воду и привел к массовой эвакуации.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия Иркутск
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х0хол это болезнь!!!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Все особи, ноющие про "раздали бы деньги пострадавшим", как на подбор обычно являются любителями (по крайней мере на словах) западных ценностей, демократии итд. Так вот к сведению этих господ. На Западе государство вообще не должно ничего платить никаким пострадавшим. Есть страховка. Застраховал? Получи деньги, если жильё разрушено (повреждено). Не застраховал? Иди жить под мостом, если на новый дом денег не найдёшь.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Лучше бы нищим xaxлам роздал бабки, а сам пешком почапал.
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