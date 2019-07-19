"А в Гаагу когда?" Путина разгромили в сети за новую поездку

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Братск, где должно было пройти совещание по паводку в Иркутской области (Россия), а затем отправился в затопленный город Тулун. Видео, на котором Путин выходит с самолета, садится в кортеж, а потом и вертолет разъярило сеть. Люди заявили, что лучше бы эти деньги потратили на помощь пострадавшим.

Так, ролик разместил специальный корреспондент "Комсомольской правды", журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

"Над дедом зонтик держат, чтоб капельки дождя плешь не намочили, а у тысячи людей дождиком жилье смыло...", "Деньги, которые на путешествие плешивого отморозка потратили, раздали бы пострадавшим – они б в дворцах жили", "Уж лучше дома сидел бы, чем пиариться на крови!", "Лучше бы это все никогда не видеть", – написали пользователи.

Путин выходит из кортежа Скриншот

"Пусть улетает дальше нах*й, и чем быстрее, тем лучше для России", "А в Гаагу когда? Просто интересно…", "Все воры в сборе...", – добавили в сети.

Также пользователи подметили, что между самолетом и вертолетом приблизительно 50 метров, а Путин все равно воспользовался автомобилем.

"От самолета до вертолета 50 метров на бронированном мерсе", "Из самолета в вертолет с кортежем. Метров 50 будет?" – написали они.

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Владимир Путин прилетел в Братск и полетел в Тулун pic.twitter.com/l1ad7fRoXA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иркутская область в России пострадала от мощнейшего паводка, который погрузил большую часть региона под воду и привел к массовой эвакуации.

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