А если завтра выборы: рейтинг Путина снова рухнул

Электоральный рейтинг президента России Владимира Путина опять снизился по сравнению с предвыборными показателями начала 2018 года.

Таковы результаты опроса "Левада-центра". Несмотря на это, пока эти данные не угрожают его власти, пишет "Коммерсант".

В частности, указано, что если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье Путин победил бы в первом туре с 55% голосов избирателей.

Владимир Путин

Следом за ним по поддержке избирателей идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6% голосов) и бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин (5%).

По 1% набрали бы министр обороны Сергей Шойгу и оппозиционер Алексей Навальный.

На мартовских выборах 2018 года Путин получил 76,69% голосов избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, за год рейтинг доверия Путину упал на 23%. Больше всего на падение повлияло подорожание стоимости бензина и пенсионная реформа.

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