Кто "слил" Венедиктова"? Именно этот вопрос возникает после появления фото о встрече Венедиктова с Песковым вскоре после визита последнего в Киев. А что такого? Венедиктов за командировочными к Пескову приехал и "шкурку" принес. А вот проезжавшая мимо журналистка их так тупо попалила. Все бы ничего. Но … Есть вопросы. Журналистка ехала по новому Арбату за рулем. Увидела Пескова, перелезла на пассажирское сиденье и с телефона сделала фотку. На ходу надо полагать. И даже машины не помешали, которые стоят обычно возле перехода. Или пробка была? Но тогда куча машин должна быть справа и слева. Как то не сходится. А вот если просто стояла машина наружки, то тогда как раз сходится.

И еще момент. Журналистка, которая сделала фото – ну совсем не политическая. Художники, постмодернизм, все дела. Совсем не о политике. Скорее фото ей кто-то слил, а она хайпа ради их публиканула.

Но кто же осмелился цинковать за такими важными боярами? В контексте событий на оккупированном Донбассе, откуда ФСБ уже почти вытеснила "подгрушного" Суркова можно предположить, что грушники и цинковали, и слили. Потому что совсем не нужен Суркову сейчас еще какой-то альтернативный х*р по Донбассу, то ли переговорщик, то ли решала.

Предположение, конечно, не более. Но, думается, дело генерала Квачкова живет. И победа будет за ними, за "сапогами". А возможно и не победа. А гражданская война. Выиграет ли от этого Украина? Сложно строить прогнозы. Но на все воля Аллаха и крупных калибров, как говорят на Кавказе.

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