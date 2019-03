Cначала вдохновляющая новость о принципиальной позиции американских властей в их непримиримой борьбе против встречающихся ещё порой случаев отмывания на территории США капиталов, добытых преступным путем: США вернут Киргизии 4,6 миллиона долларов, похищенных семьёй бывшего президента Курманбека Бакиева. Это предусмотрено подписанным 25 февраля в Бишкеке заявлением правительств двух стран "О возврате (репатриации) активов Киргизии, похищенных во время прежнего режима Курманбека Бакиева". Совместное заявление подписали министр финансов Киргизии Бактыгуль Жеенбаева и первый зам помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. "Все эти средства будут направлены на развитие регионов республики", – сказала министр. В свою очередь, представитель Государственного департамента подчеркнула, что "администрация США рада вернуть денежные средства киргизскому народу и полностью поддерживает борьбу президента Сооронбая Жээнбекова с коррупцией".

"Администрация США рада вернуть денежные средства киргизскому народу" – замечательные слова, буквально заимствованные (с заменой "русского народа" на "киргизский") из моих статей, выступлений, меморандумов, направленных влиятельным американским политикам, в которых я предлагал администрации США сделать следующее заявление: "Мы не противостоим России и народам России. У нас конфликт с российской клептократией, ограбившей свой народ и отмывающей свои огромные средства на нашей территории. Mы намерены, следуя требованиям нашего законoдательства, заморозить активы коррупционеров и вернуть полученные преступным путем средства русскому народу, передав их первому посткриминальному правительству России".

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", почти единогласно принятый Конгрессом США и крайне неохотно подписанный в августе 2017 года Дональдом Трампом, воспринимался и в Вашингтоне, и в Москве как необратимый механизм санации криминальных "русских" активов общей стоимостью приблизительно в 1 триллион долларов. Финансовой разведке США поручалось в течение 180 дней представить конгрессу доклад (Kremlin Report) об активах "заметных политических фигур, тесно связанных с правящим в России режимом, в контексте их вовлечённости в коррупцию". На самом деле, 180 дней – некая фигура речи. Безусловно, все ключевые персонажи и их активы в США были установлены уже давно, и оставалось только огласить публично их имена, а затем применить к ним давно существующие американские законы, касающиеся отмывания капиталов, нажитых преступным путем, пишет Андрей Пионтковский для "Радио свобода".

Полный список – это Who is Who российской клептократии, включая первых лиц. После того, как эти люди официально названы в докладе Конгрессу, ситуацию невозможно уже будет повернуть вспять, потому что судебные процедуры в отношении них будут вопросом не политики, а рутинного выполнения американского законодательства о криминальных финансах. И в чём я совершенно уверен, эта охота на волков была бы встречена с энтузиазмом и благодарностью в России. Очень трудно себе представить, чтобы кремлевской пропаганде удалось бы пробудить симпатию к фигурантам "Кремлевского доклада".

Американская финансовая разведка фактически продолжила бы работу Фонда борьбы с коррупцией, располагая неизмеримо большими ресурсами, чем Алексей Навальный и его сотрудники. C целью содействия этим благородным целям влиятельный американский исследовательский центр Atlantic Council подготовил для Конгресса и администрации США аналитический доклад. Я был одним из его соавторов и до сих пор горжусь тем, что своей рукой вписал в него следующий абзац: "Определение в "Кремлёвском докладе" имен коррумпированных чиновников и политиков, близких к режиму Путина, может побудить их к "закручиванию гаек" и проведению акций против тех правительственных институтов США, которые занимаются введением санкций против России. Это процесс, в свою очередь, может привести к действиям по замораживанию активов коррумпированных чиновников и политиков, с тем чтобы в подходящий момент эти средства были возвращены народу России". Забегая вперед, скажу, что этот "подвиг разведчика" оказался моим последним успехом в деле возвращения русскому народу беглого триллиона. Некоторым утешением для меня служит справедливое решение американской администрацией аналогичной проблемы в отношении братского киргизского народа. В англо-саксонской системе прецедентного права это очень важно.

Приближался крайний срок представления доклада, 29 января 2018 года. Совершенно случайно, наверное, 27 января Вашингтон посетила беспрецедентная делегация – высшие руководители трех российских спецслужб, двое из которых находились под персональными санкциями. Тройка прилетела регулярным рейсом "Аэрофлота" и публично нигде не светилась. К тому времени "Кремлёвский доклад" уже был согласован работавшими над ним ведомствами и подготовлен к передаче в Конгресс. Только утром 30 января выяснилось, что в полночь "на самом флажке" доклад все-таки был Министерством финансов представлен. Очевидно, задержка была вызвана тем, что на каком-то очень высоком административном уровне в последний момент в документ внесли существенные изменения.

Большинство наблюдателей сразу же назвали его "телефонной книгой администрации президента и правительства РФ". Статья 241 закона "О противодействии противникам Америки..." требовала от исполнительной власти не только представить список людей, близких к режиму Владимира Путину и вовлеченных в его деяния, но и предоставить по каждому из этих персонажей подробнейшую финансовую документацию, включающую размер состояния, источники дохода, коррупционные схемы, собственность родственников и полный список всех активов, находящихся в юрисдикции США. Вся эта информация была перенесена в закрытую секретную часть доклада, что не позволяло использовать её для дальнейших юридических процедур. Трудно было не связать эту заминку с таинственным визитом трeх высших руководителей российских спецслужб в Вашингтон. В Москве 30 января вздохнули с глубоким облегчением.

Реальная вина Запада – в том, что он так долго сотрудничал с кремлевской клептократией, позволяя ей отмывать награбленное в России

Под давлением Конгресса 6 апреля Министерство финансов США предприняло первые конкретные действия по выполнению положений статьи 241 закона. Вняв, наконец, многолетним призывам российской оппозиции бороться с отмыванием криминальных русских денег на территории США, Министерство финансов США заморозило активы 24 представителей "путинской элиты": "Все находящиеся под юрисдикцией США финансовые активы, принадлежащие [подпадающим под санкции] лицам, замораживаются и любые взаимодействия с ними запрещаются".

Очень показательна была реакция России. Путинская пропаганда уже через несколько часов после объявления персональных американских санкций совершила непоправимую политическую ошибку, запустив кампанию солидарности с "капитанами российского бизнеса", на священную частную собственность которых покусились-де заокеанские русофобы. И не просто кампанию солидарности, а патриотический почин рядовых граждан финансово разделить бремя умученных от санкций миллиардеров. Справедливо ответил Навальный: "Это для вас, путинистов, санкции против гражданина Кипра Дерипаски – оскорбление России и неудача России. А для нормального человека и Дерипаска, и Вексельберг, и Ротенберги, и Шамаловы – враги России и ее народа". Правда сегодняшней России заключается в том, что это оценочное суждение разделяют, вероятно, 99% населения страны. И каждое новое расширение кремлевского российского cписка будет встречаться мнением народным с тем же горячим единодушным одобрением.

В Кремле, видимо, это поняли, поэтому тема санкций 6 апреля и реакции на них была в пропаганде стыдливо приглушена. Из Думы был отозван правительственный законопроект о контрсанкциях. Прекратились разговоры о компенсациях пострадавшим "капитанам российского бизнеса". А вот в Вашингтоне, похоже, так и не прочувствовали огромного политического значения массового позитивного, пусть и молчаливого, отклика россиян на действия американских властей. И это после десятилетий истеричной антиамериканской пропаганды! С тех пор Министерство финансов вот уже около года молчит. Более того, в январе этого года санкции с компаний наиболее одиозного из 24 врагов России и её народа были частично сняты. В интересах американской экономики, как разъяснил тот же Минфин.

Киргизам повезло. У них украли 4,6 млн долларов, и США возвращают эту мелочевку киргизскому народу радостно и торжественно. У россиян украли 1 000 000 000 000 долларов. И эти огромные активы уже заработали в американской экономике, став ее органичным элементом. Возвращать их действительно сложно и болезненно. Но если не возвращать, то все случившееся с Россией за последние три десятилетия будет восприниматься как гигантская двухходовая комбинация по ее ограблению коварными англосаксами. Иная интерпретация просто окажется невозможной.

Между тем стратегической целью Запада, важнейшей задачей его безопасности является не обострение отношений с Россией, а прекращение гибридной войны, навязываемой ему кремлёвским режимом. Эта война подпитывается внутри России беспрецедентной кампанией ненависти к Западу, опирающейся на пропагандистские мифы о "вине" Запада и "унижениях" России. Запад может выиграть эту войну (как и предыдущую, холодную) только в умах и сердцах российских граждан. Но для этого Запад должен ясно показать, что противостоит не России и русским, а кремлевской клептократии, унизившей собственный народ. Реальная вина Запада – в том, что он так долго сотрудничал с клептократией, позволяя ей отмывать награбленное. В результате Запад получил и позор соучастия, и гибридную войну. Ещё не поздно изменить модель поведения: строго следуя своему собственному законодательству, арестовать огромные активы клептократов, чтобы передать их законному владельцу – первому посткриминальному правительству России.

P.S. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Никогда раньше мое скромное слово не отзывалось так мистически быстро. Не успел я отослать этот текст редактору, как Палата представителей Конгресса США потребовала от директора Национальной разведки США подготовить отчет об активах Владимира Путина. Я назвал бы эту резолюцию Putin – Bakiyev Act.

