Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью люксембургской газете Luxemburger Wort заявил о условиях, при которых может быть сохранен транзит российского газа через украинскую газоторанспортную систему.
"Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка" - подчеркнул Медведев, пишет Виталий Портников для espreso.tv.
Дмитрий Медведев
Каждое из этих условий не очень сложно расшифровать. "Нафтогаз" должен отказаться от своих требований к "Газпрому", забрать иски из арбитражей и не подавать новые. Словом, раз и навсегда согласиться с тем, что "Газпром" прав даже тогда, когда демонстративно нарушает уже заключённые соглашения. Выгодные условия сделки - это понижение ставки за транзит до суммы, которая понравится в Москве. Если учесть, что ранее министр энергетики России Александр Новак говорил, что украинская ставка в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты, то можно представить себе аппетиты "Газпрома".
Но самым интересным является условие политической стабильности в стране. Ведь совершенно очевидным является тот факт, что политическая нестабильность в Украине - результат российских усилий. Важными сегментами этой нестабильности являются оккупация Крыма и Донбасса, диверсионная деятельность российских спецслужб, антиукраинская пропаганда. И получается парадоксально - Россия так заинтересована в транзите и политической стабильности, что генерирует нестабильность! И это как-то странно для страны, которая хочет, чтобы через территорию соседнего государства безопасно переправлялось ее сырьё.
Впрочем, для Медведева и "Газпрома" политическая стабильность в Украине - вовсе не то, что обычно подразумевают под стабильностью и благополучием. Для Медведева стабильность - это политическое подчинение Украины Кремлю. Это и есть главное условие для сохранения транзита через украинскую ГТС. И тогда, кстати, два других условия теряют всякий смысл. Пророссийское руководство, на появление которого продолжают рассчитывать в Москве, разумеется, откажется от любых претензий к "Газпрому" и установит ту ставку на транзит, которой добиваются от Киева.
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