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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Политическая нестабильность в Украине – результат российских усилий

10.6т

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью люксембургской газете Luxemburger Wort заявил о условиях, при которых может быть сохранен транзит российского газа через украинскую газоторанспортную систему.

"Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка" - подчеркнул Медведев, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Каждое из этих условий не очень сложно расшифровать. "Нафтогаз" должен отказаться от своих требований к "Газпрому", забрать иски из арбитражей и не подавать новые. Словом, раз и навсегда согласиться с тем, что "Газпром" прав даже тогда, когда демонстративно нарушает уже заключённые соглашения. Выгодные условия сделки - это понижение ставки за транзит до суммы, которая понравится в Москве. Если учесть, что ранее министр энергетики России Александр Новак говорил, что украинская ставка в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты, то можно представить себе аппетиты "Газпрома".

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Но самым интересным является условие политической стабильности в стране. Ведь совершенно очевидным является тот факт, что политическая нестабильность в Украине - результат российских усилий. Важными сегментами этой нестабильности являются оккупация Крыма и Донбасса, диверсионная деятельность российских спецслужб, антиукраинская пропаганда. И получается парадоксально - Россия так заинтересована в транзите и политической стабильности, что генерирует нестабильность! И это как-то странно для страны, которая хочет, чтобы через территорию соседнего государства безопасно переправлялось ее сырьё.

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Впрочем, для Медведева и "Газпрома" политическая стабильность в Украине - вовсе не то, что обычно подразумевают под стабильностью и благополучием. Для Медведева стабильность - это политическое подчинение Украины Кремлю. Это и есть главное условие для сохранения транзита через украинскую ГТС. И тогда, кстати, два других условия теряют всякий смысл. Пророссийское руководство, на появление которого продолжают рассчитывать в Москве, разумеется, откажется от любых претензий к "Газпрому" и установит ту ставку на транзит, которой добиваются от Киева.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Место
Россия
Источник
Источник:espreso.tv
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Комментарии на сайте не модерированы
Пушненка Семен
Пушненка Семен
Как видим - даже жидопидар всех украинцев - Потников - что Россия желает только стабильности!
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Здор Вера
Здор Вера
Пушненка Семен, удивительно а шо на россии тексты читают стоя на голове и задом наперед?
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Как то Виталик сходил налево от жены. В результате у него на кую появился твердый шанкр. Но опытный политический боец знал кто виноват, кто подослал ему глупую укромохнатку. Вытерев зеленую соплю со своего длинного носа он изрек - це результат російських зусиль!! Дальше последовала ампутация, так как все антибиотики вна укре были брошены на борьбу с эпидемией кори... Бл..... Скажете бред? )))) Не больший, чем пишет сей обозсанец....
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Здор Вера
Здор Вера
IGGI IGGI, так не читай а то заразу подцепишь и не дай бог потеряешь скрепу с лишней хромосомой
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Степура Александр
Степура Александр
Пока российская 5-я колона будет руководить от имени государства, определять политическую и экономическую жизнь Украины, газопровод работать не будет.
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