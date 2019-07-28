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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
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Рейх расправил плечи. Дальше будет хуже

2.6т

Лента сплошь в постах про "сегодня историческое событие" и "сегодня Россия стала другой". И это правда так.

Только не в том смысле, в каком имеется в виду. Подозревается, что сегодня большая победа и гражданское общество, наконец, расправило плечи.

Неа. Ровно наоборот.

протесты в России

протесты в России

Плечи-то и вправду расправили - но их расправил Рейх.

Он просто банально перестал стесняться и играть в бирюльки с подделкой бюллетеней, каруселями, рисованием цифр, КОИБами, комиссиями и пр., и перешел к простой, но крайне эффективной тактике - пересажать и отпиздить.

Усилий меньше, результат - лучше.

Рейх начинает осознавать себя.

Игры Рейху больше не нужны.

Травоядные времена закончились.

Дальше будет хуже.

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Автор
Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Telegram Аркадия Бабченко
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