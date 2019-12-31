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31 декабря • обновлено в 15:45
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Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим" Все статьи автора

20-летие президентства внука повара Ленина и Сталина!

1.3т

Сегодня 20-ти летие того проклятого момента, когда Ельцин в новогоднюю ночь заявил: "Дорогие россияне, остается совсем немного времени до магической даты в нашей истории!"

"Магической.." - не ускользнуло тогда от моего пасторского уха. Так и случилось. В тот день действительно началась вся эта Черная Путинская Магия…

"Я принял решение. Я ухожу" - заявил Ельцин, - "Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами".

С этими фразами Борис Николаевич торжественно положил под елку сверточек с Путиным… "Новое" лицо, которое там было завернуто, оказалось чекистской тухлятиной со все той же кровавой КГБшной начинкой. Только теперь - в "демократической" упаковке.

Это для непосвященных кажется, что Путин просто чекист-выскочка, с кличкой "Моль", выпорхнувший из запыленного КГБшного шкафа и столь удачно приземлившийся в кресло президента…

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Давайте, загадывая желания и поднимая бокалы, вспомним, что моль эта - весьма даже династическая. Как многозначительно говорила моя бабушка - "А Не Абы Где…"

Дед Путина был поваром сначала у Ленина, а потом и у Сталина! Эту новость миру поведал сам Путин (полтора года назад в своем интервью журналисту Андрею Кондрашову).

"Он поваром у него работал, сначала у Ленина, потом у Сталина, на одной из подмосковных дач, в Горках", — сказал Путин. - "Удивительно, что деда и других старших родственников в моей семье не репрессировали. Но, видимо, наоборот, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут".

Я думаю, что это недооцененное заявление. Дед Путина - повар Ленина (заметим, плохо и рано кончившего). Он же был поваром Сталина (смерть которого так же вызывает множество вопросов).. Поварская сноровка деда Путина (с учетом загадочных смертей и Ленина, и Сталина), возможно, самый недооцененный вклад в историю Человечества…

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Я бы советовал всем нам внимательней присмотреться к Пригожину, прославленному, уже путинскому повару. Он уже сегодня гремит не только "фабрикой троллей", вмешательством в выборы в США, но и причастностью к громким убийствам.

Если так пойдет дальше, по чекистами накатанной, то где-нибудь в 2099-ом, уходящий Президент (того, что останется к тому времени от России) под Новый год так же выдаст подарочек. Им по традиции должен будет оказаться внук повара Путина, внука повара Ленина, повара Сталина! То есть - внук повара Пригожина?!

Тут я вам скажу, такой чекистский "Сериал Кухня" что никакому Нагиеву не снился.

Всех с Новым Годом! Впрочем, как тут не вспомнить Екклессиаста с его "Нет ничего нового под Солнцем"…

В свете вышесказанного, россиянам (да и всем нам по периметру) хочется действительно пожелать Нового… О чём собственно и моя сегодняшняя молитва, на мрачном стыке годов.

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Автор
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Темы
Политический блог Выборы президента России Новый год
Персоны
Иосиф Сталин Владимир Ленин Владимир Путин Борис Ельцин Евгений Пригожин
Место
Россия
Тег
Россия - страна-агрессор
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