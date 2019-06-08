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Лилия Шевцова
Лилия Шевцова
Российский публицистВсе статьи автора

Трамп хочет обнять Кремль? Не верьте

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов наладить отношения с Россией.

Если мир начнет буквально воспринимать слова американского президента Трампа, то есть угроза, что у мирового сообщества возникнет душевное или умственное расстройство.

Тот факт, что Америка, несмотря на все шараханья в ее политике после прихода Трампа в Белый Дом, все же сохраняет равновесие, является доказательством эффективности ее системы сдержек и противовесов. Американского президента уравновешивают сразу несколько политических сил в лице Конгресса, общественного мнения, прессы и силовых структур. А также в лице собственной администрации президента Трампа.

Дональд Трамп, Владимир Путин

Дональд Трамп, Владимир Путин

hromadske.ua

Так что и постоянные заявления Трампа о готовности обнять Кремль стоит воспринимать с чувством сдержанности и иронии.

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Трамп начинает готовиться к борьбе за новое президентство, и он вовсе не собирается противопоставлять себя американскому политическому классу, который относится к России не просто с предубеждением, но враждебно. Тем более что Демократическая партия в Конгрессе постоянно угрожает Трампу импичментом.

Но в то же время американская администрация будет искать возможности наладить каналы общения с Кремлем для обсуждения взрывоопасных сюжетов.

Среди них, в первую очередь, распадающаяся система контроля за ядерными вооружениями и, конечно, Иран, Сирия, Северная Корея и Украина.

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Не думаю, что Вашингтон будет готов отказаться от жесткой позиции по Украине. Даже в обмен на другие сделки. В то же время полагаю, что Вашингтон будет строить свою политику в отношении Украины с учетом курса нового украинского президента и баланса сил в самой Украине.

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Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
Россия
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