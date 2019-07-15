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Лилия Шевцова
Лилия Шевцова
Российский публицист Все статьи автора

Решили бетонировать

21.1т

Можно сколько угодно вопрошать: зачем это они задраивают люки? Ведь глупо!

Можно же было допустить оппозиционных кандидатов не только на выборы московского заксобрания, но и на выборы питерского губернатора. Неужели горстка оппозиционеров сокрушила бы власть? Да наоборот! Они бы придали ей видимость жизнеспособности, а у нас породили бы веру в возможность эволюции самодержавия. Мир бы заговорил о российской оттепели. А в России вновь воодушевились бы сторонники "малых дел".

Новости
Власть России вошла в штопор

В Петербурге и Москве власть сделала иной выбор — отказалась от имитации выборов и игры в демократию. Отказалась откровенно и убедительно. Это не события локального характера. Это, несомненно, переход к новому качеству правления. Уже не важно, в какой степени осознанный или вынужденный.

Выборы в России — со всем фальсификатом и манипуляциями — были единственным способом легитимации властвования. Иного у нас нет. Власть притворялась, что идет на выборы, а население притворялось, что в них участвует. Отказавшись от притворства, власть сказала: я больше не нуждаюсь в выборной легитимации; мне больше не нужна репутация; мне плевать на вашу поддержку; мы сами себя будем переназначать.

Новости
Они не люди!

Теряет смысл вся выборная мишура с избирательными комиссиями, муниципальным фильтром, сбором подписей, электронным голосованием и т.д., которая должна была придать назначенчеству видимость выборов. Когда падают декорации, остается нагая железобетонная "вертикаль", которая отныне уже не стесняется управлять приказом и насилием. Потребность в приличиях отпала. А это означает начало нового времени.

В этом самораздевании есть больше логики, чем эмоций. Видимо, Кремль, раскинув варианты, пришел к выводу ( и не сейчас!), что риск дестабилизации при допуске несистемных элементов "внутрь" гораздо выше угрозы политических протестов. Кроме того, разрулирование очагов внутреннего напряжения требует умения и иного стиля управления, к чему власть уже не способна. Это слишком большая головная боль! На данном этапе управляющие "вертикалью" решили, что они должны любой ценой удержать монолит власти: любая трещина в системе, в которой уже идут разрушительные процессы, может вызвать неконтролируемые последствия. Внутреннее пространство должно быть идеально ручным и управляемым! Тем более, при нарастании недовольства общества.

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Капитуляция перед Россией обернется для Украины крахом

Словом, возобладала линия на выталкивание всего чужеродного за пределы правящего поля. Это придется учесть и "системной оппозиции", для которой возможность манёвра сузилось. Ликвидируется и почва для многочисленного слоя "адаптантов", которые существовали за счет поддерживания веры в перемены "сверху".

Все это означает, что путь мирной эволюции системы в России заблокирован. В то же время силовая смена системы грозит падением государства, ставшего позвоночником этой системы.

А к угрозе недовольства общества власть подготовилась хорошо и загодя. Стоит взглянуть на недавние закупки спецвооружения для разгона протестов Росгвардией и МВД.

Словом, чистота траектории налицо. Крепость окружила себя рвом с "Торнадо" и "Штормами" по периметру и зачистила внешнее окружение.

Впрочем, жаждущим активности оставлен шанс: они могут вывешивать предложения о том, как улучшить дела в крепости, на сайтах законодательных органов.

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Автор
Лилия Шевцова Лилия Шевцова
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Эхо Млсквы
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Надо не только "задраить люки",но и залить всю эту шоблу бетоном,или шмальнуть гранотомётом как в "светоче демократии" в незалэжной,ась,мандам?
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Дегтяренко Светлана, очень сильное женское начало в этой мадам. наверняка из чекистских колумбариев:))
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Дегтяренко Светлана, точно! Так и нужно. Вот с тебя и начнут)
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Ну не Укрогабону рассуждать про свободу и демократию, где запрещено буквально всё, где телеканалы расстреливают из гранотомётов.
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Прощевай Остаточный, таки да, рассуждать можно только пукистану по приказу плюгавого фюрера
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Словом, возобладала линия на выталкивание всего чужеродного за пределы правящего поля..." - так это ВСЕГДА было в Ихтамнетии. Кто не с властью, тот против неё. А значит - контра, а значит - к стенке. И пожалуйста - монолитное общество, поддерживающее Главного Ихтамнета на 75%.
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