Читатели этого блога знают, что две недели тому назад, 28 мая 2019 г., Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно проголосовал в поддержку проекта резолюции ПАСЕ по результатам рассмотрения доклада об убийстве Бориса Немцова. Главное содержание резолюции, единогласно поддержанной делегатами, заключается в том, что Комитет ПАСЕ убедительно продемонстрировал несостоятельность версии убийства Бориса Немцова, предложенной официальными российскими властями и в целом разделяемой семьей и адвокатом семьи Б.Немцова, и также в основном поддержал расследование убийства, проводимого российскими гражданскими активистами и прежде всего Игорем Мурзиным.

Согласно анонсу самой ПАСЕ, обнародованному на ее сайте, документ должен быть утвержден на пленарном заседании Ассамблеи, запланированном на четверг 27 июня 2019 года.

Однако сейчас эти планы оказались под угрозой.

В аппарате ПАСЕ сообщили, что в настоящее время со стороны Кремля оказывается мощное давление с целью изменения текста резолюции, одобренной членами Комитета. Давление оказывается по двум главным каналам – через европейских союзников Путина в ПАСЕ и через группу Ж.Немцовой-В.Кара-Мурзы-В.Прохорова. С 24 июня, когда ожидается принятие решения о возобновлении мандата российской делегации в ПАСЕ, это давление будет несомненно усилено еще и со стороны официальной делегации России. Одним из инструментов, способных усилить результативность кремлевского давления, в ПАСЕ назвали попытки перенесения даты обсуждения резолюции и голосования за нее с четверга 27 июня на пятницу 28 июня, когда часть депутатов Парламентской Ассамблеи традиционно покидает Страсбург на уикенд.

Двухнедельное гробовое молчание со стороны группы Немцовой-Кара-Мурзы-Прохорова, которым сопровождалась публикация проекта резолюции, одобренной Комитетом по правовым вопросам и правам человека, было прервано несколько дней назад. В интервью М.Соколову Ж.Немцова дала понять, что она недовольна текстом поддержанной Комитетом резолюции, и что она де-факто предпринимает усилия по изменению текста документа ПАСЕ.

Михаил Соколов : Я хотел спросить все-таки на больную тему — расследование убийства Бориса. Появился доклад ПАСЕ, комиссии Зингериса. Как вы его восприняли, насколько это может повлиять на российскую власть или хотя бы что-то прояснить в происшедшем?

Жанна Немцова : Я вам прокомментирую этот доклад тогда, когда он будет представлен в ПАСЕ — это будет 28 июня. Это связано с тем, что идет внутренняя работа над докладом. Я вам не расскажу, каким образом она идет — это может навредить процессу.

Михаил Соколов : Позиция ваша не изменилась, что как будто бы исполнители пойманы, надо работать над тем, чтобы выявить заказчиков и организаторов?

Жанна Немцова : ...Доклад должен корректно излагать те вещи, которые установлены, корректно и правильно рекомендовать следственным органам России провести те действия, которые необходимо провести по делу, в том числе по выделенному делу об установлении организаторов и заказчиков.

...Когда-нибудь этот доклад при условии, что он будет абсолютно корректен, будет иметь большое значение. Более того, сейчас в настоящий момент, я надеюсь, все будет хорошо, готовится доклад в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Доклад ПАСЕ в этом смысле будет иметь очень важное значение...

Сказанное Немцовой можно свести к следующим пунктам.

1. Немцова назвала в качестве даты рассмотрения резолюции на сессии ПАСЕ не дату, ранее назначенную самой ПАСЕ, – четверг 27 июня, а дату, желаемую Кремлем, – пятницу 28 июня.

2. Немцова сообщила о некоей идущей в настоящее время внутренней работе над докладом. Строго говоря, это довольно необычно, если не сказать нелепо, поскольку доклад (т.е. текст резолюции), во-первых, уже подготовлен специально назначенным ПАСЕ для этой цели рапортером (докладчиком) депутатом Э.Зингерисом, а, во-вторых, уже поддержан, причем единогласно, профильным комитетом ПАСЕ.

3. Судя по ее словам, Немцова знакома с характером этой внутренней работы над докладом, однако она отказалась говорить о ее содержании, поскольку это может навредить процессу. Охраняемый Немцовой секретный (закрытый) характер такой внутренней работы над докладом означает, что в случае публичного характера такой работы осуществляемые изменения текста нынешней резолюции окажутся невозможными.

4. Немцова сформулировала критерий, в соответствии с которым проводится указанная внутренняя работа над докладом – доклад должен корректно излагать те вещи, которые установлены. Очевидно, что формально таковыми являются вещи, установленныене общественным расследованием, а кремлевским следствием и кремлевским судом, с которыми согласилась группа Немцовой-Кара-Мурзы-Прохорова. То есть речь идет о воспроизведении ложной версии убийства Б.Немцова и на уровне документа международной организации.

5. Немцова де-факто заявила, что нынешний текст резолюции (доклада) не имеет большого значения, но может иметь большое значение в будущем – при условии, что он будет абсолютно корректен, то есть при условии, если доклад будет соответствовать фальсифицированной версии убийства Б.Немцова.

6. Наконец, Немцова выразила оптимистическую оценку проводимой в настоящее время внутренней работе над докладом, который в результате должен быть абсолютно корректен, то есть соответствовать фальсифицированной версии Кремля, – я надеюсь, все будет хорошо.

Текст проекта резолюции ПАСЕ (доклада Зингериса), единогласно одобренного 28 мая членами Комитета ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, в настоящее время доступен в обеих версиях – англоязычной и русскоязычной.

Сопоставление этого текста с тем вариантом доклада, который может быть утвержден на заседании ПАСЕ 27 (или 28) июня, позволит выявить те изменения в документе, которых так добиваются Кремль и группа Немцовой-Кара-Мурзы-Прохорова.

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