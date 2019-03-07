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Гарри Каспаров
Гарри Каспаров
Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматамВсе статьи автора

Безумные состояния чиновников: у россиян скоро назреет вопрос

11.2т

Главбух путинской ОПГ Алексей Кудрин горько сожалеет о том, что у россиян "мало развито чувство налогоплательщика".

Это типичная черта надменной интеллектуальной прослойки кремлевского преступного клана — сожалеть об отсутствии цивилизованных правовых институтов у обираемого ими населения. Не собираясь отказываться от управления методами азиатской деспотии, они непременно должны ощущать себя частью европейского правового пространства.

Гарри Каспаров

Гарри Каспаров

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Российские налоги являются чем-то средним между феодальной податью и рэкетирским сбором, и эти жалобы Кудрина отражают понимание большинством российского населения структуры их реальных взаимоотношений с властью.

Специально для Кудрина сообщаю: с появлением чувства налогоплательщика у россиян придут и другие гражданские навыки, как, например, сменяемость власти на свободных выборах. А также появится заинтересованность простых граждан в источниках безумных состояний, сколоченных чиновниками всех мастей за более чем четвертьвековую историю "либеральных реформ". Причем исключение не будет делаться даже для "лучших в мире министров финансов".

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Автор
Гарри КаспаровГарри Каспаров
Место
Россия
Источник
Источник:kasparov.ru
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Гарри Кимович явно преувеличивает, у цапья может быть только одна заинтересованность, чё-та спиз*ить и бухануть.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Власов тоже в конце войны правильные слова говорил, но все равно остался предателем. Это я к тому, что не Гаррику взывать к патриотизму россиян - он сам мерзкая падаль.
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Горошко Михайло
Горошко Михайло
Русский Крымчанин, та похер, чим ти себе "счітаєш". Ти, пацюк, в мій дім війну закликав. А вчити таку істоту, як ти, даремно набої витрачати. Готуйся.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Горошко Михайло, а я себя украинцем никогда и не считал - это Украина ко мне домой пришла и всех жизни учить начала. Вот и получила обратку. Так что, предатели - это не к нам.
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2
Свавильный Николай
Свавильный Николай
Вы совершенно правы, Гарри. Эта камарилья с громадным удовольствием управляет послушной ихтамнетской массой, живущей по инстинктам, НО!!! одновременно хочет, чтобы она (масса) теперь уже С ПОМОЩЬЮ МОЗГОВ соображала, что надо же камарилью СОДЕРЖАТЬ своими налогами, а поэтому ИСПРАВНО их платить. "Люблю тебя, моя комета, но не люблю твой длинный хвост".
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