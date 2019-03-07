Главбух путинской ОПГ Алексей Кудрин горько сожалеет о том, что у россиян "мало развито чувство налогоплательщика".

Это типичная черта надменной интеллектуальной прослойки кремлевского преступного клана — сожалеть об отсутствии цивилизованных правовых институтов у обираемого ими населения. Не собираясь отказываться от управления методами азиатской деспотии, они непременно должны ощущать себя частью европейского правового пространства.

Гарри Каспаров

Российские налоги являются чем-то средним между феодальной податью и рэкетирским сбором, и эти жалобы Кудрина отражают понимание большинством российского населения структуры их реальных взаимоотношений с властью.

Специально для Кудрина сообщаю: с появлением чувства налогоплательщика у россиян придут и другие гражданские навыки, как, например, сменяемость власти на свободных выборах. А также появится заинтересованность простых граждан в источниках безумных состояний, сколоченных чиновниками всех мастей за более чем четвертьвековую историю "либеральных реформ". Причем исключение не будет делаться даже для "лучших в мире министров финансов".

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