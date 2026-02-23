Жестоко избили военного, снимая это на телефон: в Днепре перед судом предстанут двое несовершеннолетних

В Днепре двое несовершеннолетних жестоко избили военнослужащего ВСУ, снимая нападение на телефон. Мужчина получил четыре ножевых ранения в спину и многочисленные травмы, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Видео дня

Правоохранители оперативно задержали подозреваемых и сообщили им о подозрении в покушении на умышленное убийство. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По информации следствия, 17 февраля 2026 года около полуночи в центре Днепра двое юношей 16 и 17 лет познакомились с военнослужащим.

Позже между ними возник конфликт, во время которого один из подростков нанес потерпевшему четыре ножевых ранения в спину. Затем мужчину повалили на землю, били руками и ногами по голове и туловищу, фиксируя это на мобильные телефоны, и забрали его сумку, оставив без сознания.

Около 03:00 правоохранители обнаружили пострадавшего во время патрулирования и доставили в больницу. Он находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, проникающим ножевым ранением и многочисленными гематомами.

Во время следственных действий правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых.

Во время обысков правоохранители нашли одежду со следами крови, нож и телефоны с видеозаписями преступления. Несовершеннолетние задержаны по ст. 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры им сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). 20 февраля 2026 года суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

