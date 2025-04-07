Обеспечивала наркотиками все регионы Украины: в Киеве разоблачили банду наркодилеров с оборотом в миллионы гривен. Фото и видео

Национальная полиция разоблачила банду, которая снабжала наркотиками и психотропами все регионы Украины. Правоохранители перекрыли канал поставок из-за границы, ликвидировали нарколабораторию и масштабную сеть сбыта. Фигурантами оказались два жителя Киева 52 и 59 лет, им "светит" до 12 лет тюрьмы.

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Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщила пресс-служба Нацполиции. Следствие установило двух фигурантов, обеспечивавших работу разветвленной сети сбыта наркотиков.

Двое киевлян в специально оборудованном помещении наладили выращивание конопли, которую в дальнейшем перерабатывали в каннабис в предварительно организованной лаборатории.

Кроме того, наркоторговцы обеспечивали продажу кокаина и наркотических таблеток каптагона.

Один из лидеров банды руководил снабжением наркотиками, осуществлял незаконные расчеты и распоряжался прибылью.

Другой получал почтовые отправления с запрещенными веществами из-за границы. Он также отвечал за сбыт наркотиков, распределение их между сбытчиками и получал оплату за товар.

Продавали наркотики непосредственно из рук в руки, а оплату брали исключительно наличными.

Полицейские при силовой поддержке Патрульной полиции особого назначения (ППОП) № 1 ГУ Нацполиции Украины в Киеве и ППОП ГУ Нацполиции в Киевской области провели 24 одновременных обыска дома и авто фигурантов.

По результатам полиция ликвидировала нарколабораторию и изъяла 211 г кокаина, 5 кг каннабиса, более 3 кг таблеток каптагон, почти 350 растений конопля, боеприпасы, телефоны, банковские карты, "черновые" записи, четыре авто, более 5 млн грн наличных в разной валюте.

Примерная стоимость изъятых наркотиков и психотропов по ценам "черного" рынка составляет более 4 млн грн.

Обоим участникам преступной группы подозрения за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Судом подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Противоправную деятельность участников преступной группы задокументировали оперативники Департамента по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.