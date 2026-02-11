'Зарабатывали' более 20 млн грн ежемесячно: в Украине будут судить участников наркоорганизации 'Краснобаловские'. Фото

В суд направили обвинительный акт в отношении участников наркоорганизации "Краснобаловские", которая ежемесячно получала более 20 миллионов гривен прибыли. По данным следствия, группировка наладила всеукраинскую сеть сбыта наркотиков и психотропов с использованием современных методов конспирации.

О завершении досудебного расследования сообщили в Офисе Генерального прокурора. Детали спецоперации также обнародовала Национальная полиция Украины.

Следствие установило, что организатором группировки был 39-летний житель Киева, ранее судимый за наркопреступления. Один обвинительный акт в отношении него уже находится на рассмотрении суда.

Вместе с другими участниками он координировал деятельность преступной сети, которая действовала во всех регионах страны.

"Краснобаловские" специализировались на сбыте каннабиса, MDMA, alpha-PVP и кокаина. Заказы принимали через закрытые Telegram-каналы, где клиентам передавали координаты "закладок".

Расчеты осуществлялись исключительно безналично – через банковские карты подставных лиц или криптовалютные кошельки.

Во время обысков в Киеве, Киевской и Черкасской областях правоохранители изъяли почти 90 килограммов каннабиса и наличные на сумму около 2,4 млн гривен.

По данным Нацполиции, группировка также занималась выращиванием каннабиса в закрытых лабораториях с производительностью до 500 кг за сезон и ежемесячно реализовывала до 5 тысяч доз психотропов.

Всем четырем фигурантам инкриминируют ч. 3 ст. 307 УК Украины – незаконное производство, хранение и сбыт наркотических средств в крупных размерах. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

