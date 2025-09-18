СБУ задержала агента РФ, который хотел 'втереться' в доверие к украинским воинам: планировал скорректировать по ним удары. Фото

Служба безопасности Украины задержала на Харьковщине очередного российского агента. Он хотел "втереться" в доверие к украинским воинам и планировал скорректировать по ним удары.

Видео дня

Об этом сообщили в ведомстве. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что задержан 35-летний житель города Изюм. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Контрразведка Службы безопасности задержала на Харьковщине еще одного российского агента. Злоумышленник отслеживал координаты Сил обороны, по которым рашисты готовили удары сверхтяжелыми авиабомбами, FPV-дронами и артиллерией", – говорится в сообщении СБУ.

По материалам дела, врага больше всего интересовали локации подразделений 3-го армейского корпуса ВСУ, которые ведут непрерывные бои на одном из важнейших направлений восточного фронта – Изюмском.

Как установило расследование, корректировкой вражеского огня занимался разнорабочий, который пошел на сотрудничество с российскими спецслужбистами. Чтобы собрать разведданные, агент пытался "втереться" в доверие к украинским воинам, предлагая им помощь в организации быта.

При этом фигурант снимал на фото и видео места значительной концентрации личного состава и военной техники ВСУ, а также обозначал их на гугл-картах.

Сотрудники СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведактивности, задокументировали его преступления и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск на этом направлении фронта.

"На завершающем этапе спецоперации фигуранта задержали. У него изъят смартфон с фото- и видеофайлами объектов ВСУ, которые он готовил для отправки куратору. Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена, совершенная в условиях военного положения"), – резюмировали правоохранители.

Ранее стало известно о том, что Служба безопасности вместе с Национальной полицией Украины задержали трех российских агентов, которые по заказу государства-агрессора совершали поджоги. В частности, подозреваемые жгли машины украинских защитников и объекты "Укрзализныци" в восточных и западных областях Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 14 сентября произошел взрыв на окраине Коростышева, в результате которого погиб человек. Сотрудники СБУ и Нацполиции достаточно быстро задержали мужчину, который устроил этот теракт на Житомирщине. Как выяснилось, 31-летний житель Коростышева также действовал по заказу российских спецслужб.

А еще СБУ разоблачила и задержала российского агента, который передавал оккупантам координаты украинских энергообъектов и позиций сил ПВО. Злоумышленник действовал в Криворожском районе Днепропетровской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!