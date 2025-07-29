За деньги 'отменял' розыск военнообязанных: ГБР сообщило о подозрении должностному лицу Кропивницкого ТЦК

В Кировоградской области задержали сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки при получении взятки. Мужчина оказывал "услуги" военнообязанным, которые числились в розыске.

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В результате преступной деятельности сотрудник ТЦК успел "заработать" не менее 10 тыс. долларов. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Подробности преступления

По информации ГБР, фигурант дела – начальник группы социальной работы Кропивницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Следствие выяснило, что мужчина за деньги снимал с розыска военнообязанных мужчин.

Он имел доступ к базе данных разыскиваемых лиц и предлагал им за 1 тыс. долларов США сняться с розыска. В случае отказа мужчина угрожал принудительной мобилизацией.

Сотрудник ТЦК "заработал" не менее 10 тыс. долларов

По оперативным данным, начальник группы социальной работы Кропивницкого РТЦК и СП успел "помочь" не менее десяти мужчинам. Фигуранту сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Процессуальное руководство осуществляет Кропивницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Что предшествовало

Украинские правоохранители регулярно задерживают сотрудников ТЦК и СП, которые используют мобилизацию в стране раде собственной наживы. Например, в Одесской области задержали заместителя начальника районного территориального центра комплектования. Злоумышленник обещал исключение из списка разыскиваемых лиц за взятку в размере 3 тысяч долларов.

Кроме того, в Киеве сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора разоблачили чиновника столичного ТЦК, который зарабатывал на военнообязанных. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 3,5 тыс. долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили и ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации. Среди злоумышленников была врач, которая привлекла к "бизнесу" шестерых медиков и торговала фиктивными справками для оформления инвалидности.

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