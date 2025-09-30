Выращивали более 5,7 тыс. кустов конопли: в заповедной зоне на Виннитчине разоблачили подпольное производство наркотиков. Фото и видео

В Винницкой области преступная группа из четырех человек организовала подпольное производство наркотиков в заповедной зоне. Злоумышленники выращивали более 5,7 тысячи кустов конопли в заказнике общегосударственного значения "Згарский" в Винницком районе.

Видео дня

Там они собрали урожай, а также обустроили лабораторию для изготовления амфетамина. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины и Офисе генерального прокурора.

Подробности дела

Четверо человек – трое мужчин и женщина – организовали в Винницкой области изготовление и сбыт психотропных веществ и наркотических средств в особо крупных размерах. Речь идет о сумме в пять миллионов гривен – именно такова ориентировочная стоимость изъятых наркотических веществ на черном рынке. А ежемесячный доход злоумышленников от незаконной деятельности превышал полмиллиона гривен.

В состав группы входили четверо жителей Винницкой и Днепропетровской областей в возрасте от 46 до 50 лет. По информации следствия, среди них – 50-летний организатор из Винницы, ранее судимый за наркопреступления, его 49-летний сообщник, а также супруги из Кривого Рога, которые отвечали за выращивание и переработку конопли.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых и на земельных участках, которые они использовали, изъяты такие доказательства: более 120 кг каннабиса в готовом виде и в процессе сушки; 5750 растений конопли, 2 кг прекурсоров, лабораторное оборудование и химические реактивы для синтеза амфетамина; более 80 тысяч гривен и 7 тысяч долларов; автомобили, мобильные телефоны, банковские карты, весы и другие принадлежности, которые использовались в преступной деятельности.

Все четыре участника преступной группы были задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание конопли) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

"Мероприятия по документированию уголовного правонарушения проводили сотрудники следственного управления ГУНП при оперативном сопровождении Управления по борьбе с наркопреступностью во взаимодействии с СБУ и другими оперативными службами, при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры и силовой поддержке спецназа "КОРД" и РПОП", – сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе полицейские разоблачили наркокартель, члены которого изготавливали и поставляли особо опасное психотропное вещество Альфа-PVP по всей стране и за границу. На этом злоумышленники зарабатывали миллионы гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!