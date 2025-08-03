ВСП требует уволить судью с Полтавщины, который считает, что Украины как государства не существует

Высший совет правосудия (ВСП) обратился с требованием уволить судью Зеньковского районного суда Полтавской области Сергея Ростиславовича Должко. Причиной такого шага стали его судебные решения, в которых он отрицает государственную независимость Украины, считая ее не суверенным государством, а Советской Социалистической Республикой (УССР) в составе СССР.

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Об этом сообщила пресс-служба ВСП. Высший совет правосудия рассматривает такие выводы и позиции судьи как недопустимые, дискредитирующие украинскую государственность и подрывающие доверие к правосудию.

Детали дела

По данным ВСП, судья Должко в своих решениях не признает украинское гражданство, полномочия государственных органов Украины и обязательность украинских законов. Вместо этого он ссылается на библейский перевод, изданный церковью Московского патриархата, считая его выше действующего законодательства.

Украину Сергей Должко считает не суверенным государством, а зарегистрированным заграницей коммерческим предприятием. Тоже самое им утверждается и относительно украинских органов государственной власти.

Он также утверждает, что де-юре до сих пор существует Украинская ССР в составе СССР, а законность имеют только советские правовые нормы, а не современная демократическая система Украины.

Цитаты из судебных решений

В ВСП обнародовали фрагменты из его решений, которые вызвали возмущение и признаны противоречащими Конституции:

"LTD Украина лоббирует исключительно интересы глобалистов Адамитов Ротшельдов".

"Решения, то ли постановления, то ли приказа ВР об образовании независимого государства Украины не существует. Акта приема передачи и всего движимого и не движимого имущества от совладельцев – граждан Союза ССР в Украину – не существует".

"Украина согласно сведениям из международных реестров коммерческих компаний является компания, то есть корпорация".

"Люди и граждане, являющиеся субъектами международного права, коммерческим компаниям с частным правом собственности в соответствии верховенства права не подчиняются".

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