Во Львовской области в центре города мужчина взорвал гранату: четверо пострадавших

26 сентября на проспекте Тараса Шевченко в Шептицком районе Львовской области мужчина во время конфликта с прохожими взорвал гранату. В результате четыре человека получили осколочные ранения.

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Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции во Львовской области. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и сотрудники других подразделений полиции Львовской области.

Погибших нет. Среди раненых — три женщины в возрасте 17, 18 и 56 лет и 26-летний мужчина. Все они являются местными жителями.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет.

Полицейские установили, что гранату во время конфликта с прохожими взорвал 36-летний житель Шептицкого района, военнослужащий, находящийся в отпуске.

Его местонахождение было установлено, после чего мужчина был задержан.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством органов прокуратуры возбудили уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. В ближайшее время суд должен определить задержанному меру пресечения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 17 сентября в городе Николаев Львовской области произошел взрыв возле административного здания Стрыйского районного ТЦК и СП. Следователи квалифицировали происшествие как террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители задержали двух жителей Львовской области, которых подозревают в причастности к взрыву. По версии следствия, они забросили самодельное взрывное устройство на территорию ТЦК, и во время его осмотра произошла детонация. Военнослужащий получил тяжелое ранение.

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