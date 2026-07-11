Во Львове избрали меры пресечения еще трем участникам конфликта с ТЦК. Фото

Во Львове суд избрал меры пресечения еще троим участникам конфликта с сотрудниками ТЦК и СП в Сиховском районе города. Мужчин отправили в СИЗО без права внесения залога.

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Сторона обвинения заявила, что задержанные провоцировали конфликт. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Подробности дела

В прокуратуре рассказали, что 11 июля избраны меры пресечения еще трем участникам беспорядков в Сиховском районе Львова. Речь идет о двух мужчинах в возрасте 21 и 28 лет, которые по версии прокуратуры, организовывали и подстрекали присутствующих к совершению противоправных действий в ночь на 9 июля.

Также в ведомстве рассказали, что задержанные лично активно участвовали в повреждении служебного внедорожника сотрудников Сиховского РТЦК и СП, блокировали его движение, прыгали по автомобилю, а позже перевернули его.

При этом 45-летний житель Львова, по данным прокуратуры, провоцировал конфликт с сотрудниками ТЦК, а также дергал его и пытался сорвать военную форму, словесно оскорбляя.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове правоохранители задержали ещё четырёх участников столкновения с группой оповещения ТЦК, произошедшего 8 июля в Сыхове. Среди задержанных – военнослужащий, самовольно покинувший место службы.

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