В Украине сообщили о подозрении гендиректору 'Ростеха' и известному кремлевскому олигарху: все подробности

Генеральному директору госкорпорации "Ростех", одному из ближайших приспешников высшего руководства РФ Сергею Чемезову и его сообщнику, кремлевскому олигарху, президенту футбольного клуба ЦСКА (Москва) Евгению Гинеру заочно сообщены подозрения. Уголовное дело касается пособничества совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также оправдания вооруженной агрессии России против Украины

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По ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины россиянам грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом проинформировали пресс-службы Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора.

Следователи ГБР собрали доказательства того, что в 2019 году фигуранты способствовали реализации преступного плана Кремля по установлению контроля над территорией и населением оккупированного Крыма в сфере энергетики.

Они должны были обеспечить генерацию электроэнергии для воинских частей и подразделений, задействованных в вооруженной агрессии против нашего государства, построив и введя в эксплуатацию Балаклавскую (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Таврическую (Симферопольская ПГУ-ТЭС) теплоэлектростанции.

Сообщники включили АО "Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.М. Кошкина" в перечень организаций, выполняющих контракты для "Ростеха". Цель – изготовление различных видов патронов, поставка технологий и оборудования для их производства. Эта продукция с 2022 года и до сих пор поставляется подразделениям ВС РФ, воюющим против Украины.

В 2023-м гендиректор "Ростеха" Чемезов отчитался премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о работе государственной корпорации за предыдущий год. Запись есть на официальном YouTube-канале правительства РФ, и комиссионная судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что Чемезов оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

Расследование ГБР продолжается под процессуальным руководством ОГПУ.

Как писал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко. Именно он приказал бомбить поселок Тетеревское Киевской области в марте 2022 года. В результате восьми дней обстрелов было разрушено 73 частных дома, погибли двое мирных жителей.

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