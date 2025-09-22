В Украине бросили за решетку агента ГРУ, который корректировал удары по Запорожью. Фото

В Украине получил приговор агент российской военной разведки, который корректировал удары оккупантов по Запорожью. Он шпионил для врага на подконтрольной украинской власти территории Запорожской области.

Агентом оказался завербованный оккупантами охранник местного детсада. С его помощью россияне наносили ракетно-бомбовые, дроновые и артиллерийские удары по прифронтовым поселкам региона. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получил еще один агент российской военной разведки (более известной как гру), который шпионил для врага на подконтрольной Украине территории Запорожской области", – сказано в сообщении.

Что известно о деятельности вражеского агента

Чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, российское ГРУ задействовало его знакомую – хористку в церкви УПЦ (МП). Она сбежала на временно захваченную часть территории области и вошла в агентурный аппарат РФ.

Именно через эту женщину предатель держал связь с куратором, с которым координировал свою разведывательно-подрывную деятельность.

Следствие установило, что агент ГРУ передавал оккупантам локации гражданской застройки и объектов критической инфраструктуры в Запорожской области.

По его наводке в конце 2023 года враг обстрелял жилые дома в поселке Степногорск. В результате российской атаки погиб 43-летний гражданский, а многие частные дома были полностью разрушены.

Контрразведка СБУ задержала предателя в январе 2024 года. Во время обысков у него изъяли смартфон с анонимным чатом в мессенджере, с которого он контактировал со "связной" ГРУ РФ.

На основании доказательной базы, собранной следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

