В Сумской области 8-летний мальчик принес домой взрывоопасный предмет, он сдетонировал: подробности происшествия
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Накануне, 14 августа, в Сумской области едва не произошла трагедия. 8-летний мальчик нашел взрывоопасный предмет, принес его домой, где тот взорвался.
Пострадали ребенок и его мать. Подробности чрезвычайного происшествия раскрыли в Главном управлении ГСЧС в Сумской области.
Что известно
Взрыв, который едва не стоил жизни ребенку и его матери, произошел накануне в Конотопской громаде.
"По предварительным данным, 8-летний мальчик нашел взрывоопасный предмет, принес его домой и привел в действие... Пострадали мать и ребенок", – говорится в сообщении.
На этот раз непоправимого не случилось. Однако в ГСЧС в очередной раз призвали украинцев следить за детьми, объяснять им существующие угрозы и самим соблюдать правила минной безопасности, а именно:
- не прикасаться к подозрительным предметам;
- не поднимать и не переносить их ;
- не пытаться разбирать или обезвреживать такие предметы самостоятельно.
В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно позвонить по номерам 101 или 102.
"Родители, обязательно разговаривайте с детьми о минной безопасности. Незнакомый предмет может быть смертельно опасен. Берегите себя и своих близких", – призвали спасатели.
Как сообщал OBOZ.UA, в Коблево Николаевской области произошел взрыв в море. Погиб 45-летний мужчина, который в тот момент находился в воде.
Также пострадали две женщины: в момент взрыва они находились на берегу.
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