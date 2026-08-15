В Сумской области 8-летний мальчик принес домой взрывоопасный предмет, он сдетонировал: подробности происшествия

Накануне, 14 августа, в Сумской области едва не произошла трагедия. 8-летний мальчик нашел взрывоопасный предмет, принес его домой, где тот взорвался.

Видео дня

Пострадали ребенок и его мать. Подробности чрезвычайного происшествия раскрыли в Главном управлении ГСЧС в Сумской области.

Что известно

Взрыв, который едва не стоил жизни ребенку и его матери, произошел накануне в Конотопской громаде.

"По предварительным данным, 8-летний мальчик нашел взрывоопасный предмет, принес его домой и привел в действие... Пострадали мать и ребенок", – говорится в сообщении.

На этот раз непоправимого не случилось. Однако в ГСЧС в очередной раз призвали украинцев следить за детьми, объяснять им существующие угрозы и самим соблюдать правила минной безопасности, а именно:

не прикасаться к подозрительным предметам;

к подозрительным предметам; не поднимать и не переносить их ;

и ; не пытаться разбирать или обезвреживать такие предметы самостоятельно.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно позвонить по номерам 101 или 102.

"Родители, обязательно разговаривайте с детьми о минной безопасности. Незнакомый предмет может быть смертельно опасен. Берегите себя и своих близких", – призвали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Коблево Николаевской области произошел взрыв в море. Погиб 45-летний мужчина, который в тот момент находился в воде.

Также пострадали две женщины: в момент взрыва они находились на берегу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!