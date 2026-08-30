В Швейцарии произошла стрельба во время рейв-вечеринки: есть погибший и раненые

В ночь на 30 августа в швейцарском городе Аарау произошла стрельба во время рейв-вечеринки. 22-летняя женщина погибла, ещё пять человек получили ранения.

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Об этом сообщает Reuters. По данным правоохранительных органов, все пострадавшие — жители Швейцарии в возрасте от 22 до 27 лет. В настоящее время ведется розыск нападавшего, а значительная часть города перекрыта.

По словам 34-летнего очевидца, пожелавшего остаться анонимным, выстрелы раздались около 2:30 ночи, вскоре после того, как стихла музыка. Сначала он подумал, что это фейерверки.

Во время стрельбы люди пытались спрятаться. Некоторые укрылись за диджейским пультом, а одна женщина — за холодильником. Пуля попала ей в спину, и она скончалась от полученных ранений, несмотря на попытки реанимировать её.

Полиция усилила присутствие в Аарау и за пределами города, расположенного примерно в 50 км к западу от Цюриха. Правоохранители также призвали граждан предоставить фото и видео, которые могут помочь в расследовании.

Мероприятие проходило на крытом конном ипподроме. Организаторы ожидали, что на техно-вечеринку придут около 3500 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика) группа вооруженных мужчин открыла огонь по жителям неофициального поселения Джамперс. В результате нападения погибли 12 человек, ещё девять получили ранения.

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