21 мая в Одесской области патрульные догнали и остановили водителя, который ехал со скоростью 238 км/ч при разрешенной 50 км/ч. Во время проверки также выяснилось, что номерной знак не принадлежит этому автомобилю.

Об этом сообщила патрульная полиция Одесской области. На водителя составили соответствующие административные материалы.

Что известно

"Сегодня вечером во время контроля скоростного режима с помощью прибора TruCAM патрульные зафиксировали автомобиль Audi, водитель которого двигался со скоростью 238 км/ч при разрешенных 50 км/ч", 0 говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы полиции оперативно догнали и остановили нарушителя. Во время проверки также выяснилось, что номерной знак не принадлежит этому транспортному средству.

"Напоминаем: скорость 2 это одна из главных причин тяжелых ДТП. Несколько секунд риска могут стоить жизни. Придерживайтесь ПДД и берегите себя и других участников дорожного движения", 1 написали в патрульной полиции.

