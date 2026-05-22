В Одесской области водитель Audi мчался на скорости 238 км/ч и поплатился: чем все закончилось. Фото
21 мая в Одесской области патрульные догнали и остановили водителя, который ехал со скоростью 238 км/ч при разрешенной 50 км/ч. Во время проверки также выяснилось, что номерной знак не принадлежит этому автомобилю.
Об этом сообщила патрульная полиция Одесской области. На водителя составили соответствующие административные материалы.
Что известно
В Одесской области патрульные догнали и остановили водителя, который почти в пять раз превышал разрешенную скорость езды.
"Сегодня вечером во время контроля скоростного режима с помощью прибора TruCAM патрульные зафиксировали автомобиль Audi, водитель которого двигался со скоростью 238 км/ч при разрешенных 50 км/ч", 0 говорится в сообщении.
Отмечается, что инспекторы полиции оперативно догнали и остановили нарушителя. Во время проверки также выяснилось, что номерной знак не принадлежит этому транспортному средству.
"Напоминаем: скорость 2 это одна из главных причин тяжелых ДТП. Несколько секунд риска могут стоить жизни. Придерживайтесь ПДД и берегите себя и других участников дорожного движения", 1 написали в патрульной полиции.
