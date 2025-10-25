В Одессе полицейские сообщили о подозрении двум врачам из-за смерти известного застройщика: детали дела

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении врачам из-за смерти известного застройщика. Хирург и онколог частного медицинского учреждения, по версии следствия, ненадлежащим образом выполняли профессиональные обязанности, что стоило жизни их пациенту.

Видео дня

Санкция статьи, которую инкриминируют подозреваемым, предусматривает наказание в виде до двух лет лишения свободы и лишение права заниматься определенными видами деятельности на 5 лет. Подробности сообщили в Национальной полиции Украины.

Двум врачам из Одессы сообщили о подозрении из-за смерти пациента

Как рассказали в НПУ, 62-летний бизнесмен в течение нескольких месяцев проходил лечение онкологического заболевания в частном медицинском учреждении Одессы – и это имело фатальные для застройщика последствия.

"Согласно выводам экспертизы, смерть пациента была условно предупреждаемой: при условии своевременной диагностики, надлежащей оценки состояния и надлежащего лечения он мог прожить значительно дольше. Однако врачи частной клиники допустили существенные нарушения в оказании медицинской помощи. В результате у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти", – указано в сообщении.

Правоохранители уверяют, что следователи Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований собрали достаточно доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь между ненадлежащими действиями медицинских работников и наступлением смерти пациента.

"На основании собранных материалов врачу-хирургу и врачу-онкологу частного медицинского учреждения сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет. Готовится ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и отстранении фигурантов от занимаемых должностей. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора", – отметили в НПУ.

Имени застройщика в полиции не назвали. Однако некоторые местные СМИ утверждают, что речь идет об основателе строительной компании KADORR Group, украинском миллионере арабско-сирийского происхождения Аднанае Киване.

Застройщик умер 28 октября прошлого года. О причинах смерти тогда официально не сообщалось. По данным одесского издания "Думская", бизнесмен имел онкологическое заболевание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях было сообщено о подозрении нардепу-"слуге" и ее мужу. По данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), речь идет о главе Одесского облсовета Григории Диденко и Юлии Диденко (депутате от "Слуги народа").

Фигурантов подозревают в том, что они скрыли от налоговой имущество на 8 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!