В Одессе мужчина совершил нападение на работника ТЦК и поплатился: какое решение принял суд

В Одессе судили мужчину, который совершил нападение на военного Территориального центра комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП). Его приговорили к двум годам лишения свободы, но заменили реальный срок заключения двумя годами условного.

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Соответствующее решение принял Приморский районный суд города Одессы, приговор которого опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Инцидент произошел в декабре 2024 года.

Как сказано в материалах дела, возле улицы Преображенской в Одессе 5 декабря работники ТЦК вместе с полицейскими остановили автомобиль, чтобы проверить документы водителя. Мужчина отказался полностью останавливать машину и продолжил движение. Военнослужащего ТЦК и СП зажало между дверей, но водитель все равно продолжал ехать.

Другой водитель, который стал свидетелем инцидента, решил "помочь" военнообязанному, поэтому набросился на представителя ТЦК и СП, повалил его на землю, ударил головой о бордюр, после чего нанес еще несколько ударов по телу.

Военнослужащий получил легкие телесные повреждения, у него была диагностирована черепно-мозговая травма, ушибы головы и колена.

Во время судебного заседания нападающий свою вину признал, раскаялся и пообещал, что окажет материальную помощь ВСУ.

Напомним, в Черкассах суд вынес приговор 36-летнему мужчине за уклонение от мобилизации, которое обвиняемый аргументировал религиозными убеждениями. Его признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

А в Винницкой области мужчина получил четыре повестки, но отказался от мобилизации. Свое нежелание проходить военную службу он объяснил тем, что ранее несколько воинских частей не взяли его из-за состояния здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году ТЦК Украины резко активизировали борьбу с нарушителями воинского учета. Только с начала года в Украине открыто уже 28 212 производств – и эта цифра растет каждую неделю.

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