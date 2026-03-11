В Николаеве бросили в тюрьму мать, из-за халатности которой погибли двое малолетних детей: подробности дела

В Николаеве суд признал виновной 34-летнюю женщину в злостном невыполнении родительских обяза нностей и оставлении детей в опасности, что привело к их гибели. Трагедия произошла осенью 2025 года, когда малолетние дети остались без присмотра в квартире.

Видео дня

Суд назначил обвиняемой наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Трагедия произошла 27 октября 2025 года. Женщина оставила в квартире без присмотра 4-летнего сына и 3-летнюю дочь, а сама ушла из дома и употребляла алкоголь вместе со знакомыми.

Во время ее отсутствия дети находились в ванной комнате и открыли кран горячей воды. Из-за этого сработал газовый водонагреватель. В то же время оборудование было неисправным, а в помещении были проблемы с вентиляцией. В результате квартира наполнилась угарным газом, от которого оба ребенка погибли.

Правоохранители также установили, что ранее женщину уже лишали родительских прав в отношении одного ребенка, а от другого она отказалась в роддоме.

"Даже самое суровое наказание не вернет детям жизнь. Однако это дело должно стать предостережением для всех взрослых, которые несут ответственность за безопасность и жизнь детей", – отметил руководитель Николаевской областной прокуратуры Игорь Домущей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на Ивано-Франковщине правоохранители сообщили 18-летней жительнице одного из сел Бурштынской общины о подозрении в смерти ее семимесячного сына. По данным следствия, трагедия произошла на рассвете 2 марта 2026 года, а ребенок умер до приезда медиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!