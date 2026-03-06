В Луцке задержали коллаборационистку, которая помогала оккупантам в Купянске: что ей грозит

В Луцке правоохранители задержали 63-летнюю жительницу Купянского района Харьковской области, которую подозревают в сотрудничестве с российскими оккупационными властями. Во время оккупации она возглавила созданное захватчиками коммунальное предприятие и организовывала его работу.

Сейчас суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает совместный проект ГУР МО и СБУ "Хочу к своим".

События происходили в 2022 году после того, как российские войска захватили село Новоосиново Купянского района. Тогдашняя руководительница производственного управления жилищно-коммунального хозяйства добровольно согласилась работать на оккупационную администрацию.

Женщина возглавила новосозданное "коммунальное предприятие" так называемой "военно-гражданской администрации Харьковской области" как исполняющая обязанности начальника. На этой должности она организовала работу предприятия, согласовывала финансирование из бюджета оккупационной власти и подавала заявки на необходимые материалы и оборудование.

Кроме того, подозреваемая формировала и подписывала штатное расписание учреждения, а также сведения о начислении заработной платы работникам, которую выплачивали в российских рублях. После деоккупации населенного пункта украинскими военными женщина выехала в Луцк, где некоторое время скрывалась. Впоследствии ее разыскали и задержали правоохранители.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности. Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения –содержание под стражей.

