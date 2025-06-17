В конкурсе по назначению главы БЭБ выявлены существенные противоречия, - эксперт

Процедура назначения нового главы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) содержит признаки юридических нарушений и пренебрежение требованиями законодательства.

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Об этом пишет политолог и публицист Владимир Цыбулько в своей его колонке на Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня в конкурсе на директора БЭБ так и не был опубликован обязательный протокол утверждения результатов этапа практических заданий, который состоялся 13 мая 2025 года. В соответствии с пунктом 5.15 Регламента комиссии, все решения должны быть обнародованы на сайте Кабинета Министров Украины не позднее чем через два рабочих дня после их подписания. Поэтому официальное отсутствие документа – нарушение нормального административного порядка и признак нежелания фиксировать решение официально", – отметил он.

При этом, одним из самых тревожных признаков он называет полное самоустранение конкурсной комиссии от ключевой функции – непосредственного оценивания практических задач кандидатов.

"Этот этап является критическим, ведь позволяет проверить способность кандидатов анализировать, принимать обоснованные решения, демонстрировать управленческое мышление и правовую осведомленность. Однако, как стало известно, саму проверку конкурсная комиссия делегировала неизвестным экспертам. Кто эти эксперты? Какие у них были полномочия, профессиональный уровень, имели ли они конфликты интересов – осталось за ширмой. Ни одного публичного документа об их назначении или основания участия в процедуре нет. Этот факт нарушает как принципы прозрачности, закрепленные в ст. 3 Закона Украины "О Бюро экономической безопасности", так и базовые принципы добропорядочного управления", – пишет Цыбулько

Еще один фундаментальный недостаток, по его словам, это полное отсутствие единых критериев оценивания ответов кандидатов. Как выяснилось, даже за идентичные ответы разные кандидаты получали принципиально разные оценки.

"Зато за противоположные позиции – одинаковые баллы. В открытом доступе нет ни ориентировочных правильных решений, ни расшифровки логики выставления баллов. Это создает впечатление хаоса, а в худшем случае – предвзятости", – подчеркнул эксперт.