В Хмельницком мужчина продал чужое авто, давно припаркованное возле его дома, и поплатился. Фото

В Хмельницком полиция вручила подозрение мужчине, который продал машину одного из местных жителей без его ведома. Авто из-за неисправности длительное время стояло под подъездом.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области. В момент продажи авто, как отмечается, мужчина сознательно солгал покупателю.

Что известно

Как информируют правоохранители, к ним обратился мужчина и сообщил об угоне авто Daewoo. Долгое время, по словам потерпевшего, машина стояла под домом из-за поломки, как вдруг исчезла. В ходе следствия стало известно, что ее заметил 43-летний житель дома, возле которого она была припаркована. Машину не запирали, ключи и документы были в салоне.

Злоумышленник решил продать автомобиль и нашел покупателя, которого убедил, что машина якобы принадлежит его без вести пропавшему на войне брату. Покупатель, не зная об этом, заменил в машине аккумулятор, и заплатив подозреваемому деньги, сел в машину и уехал.

Полицейским удалось найти автомобиль и изъять его. Как стало известно, злоумышленника ранее уже привлекали к уголовной ответственности за кражи. Следователи объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 289 УКУ "Незаконное завладение транспортным средством". Следствие продолжается.

Напомним, правоохранители разоблачили преступную организацию, которую создали бывшие "смотрящие" Киевского СИЗО. Группировка совершила разбои, похищения, вымогательства и запугивания граждан, а после освобождения они создали и возглавили устойчивую группировку, в которую вошли еще десять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, на Ровенщине правоохранители задержали дезертира, который сбежал из части на украденном авто и скрывался от следствия. Когда полицейские прибыли к дому, где находился дезертир, он открыл по ним огонь из окна, но его удалось задержать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!