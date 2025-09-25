В Черкасской области разоблачили прокурора, который незаконно оформил себе инвалидность: получил выплаты на более 532 тыс. грн

Работники Государственного бюро расследований установили, что прокурор Черкасской окружной прокуратуры вместе с должностными лицами МСЭК организовал схему с фиктивным оформлением второй группы инвалидности для себя. В результате он незаконно получил более 532 тысяч гривен государственных выплат.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. В ведомстве отметили, что к преступной схеме были привлечены трое членов областной медико-социальной экспертной комиссии, которые подделали медицинские документы.

По данным следствия, в 2019 году члены МСЭК сознательно сфальсифицировали акты осмотра и протокол заседания, которые якобы подтверждали наличие у тогдашнего работника полиции диагнозов, которые давали основания для установления инвалидности. На основании этих документов он оформил пенсию в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области.

В общем прокурору было выплачено более полумиллиона гривен, которые он использовал по своему усмотрению. Правоохранители выяснили, чтореальные результаты обследований не подтверждали наличие серьезных нарушений здоровья.

Кроме этого, в рамках расследования "дел Майдана" установлено, что этот же прокурор в январе 2014 года, работая следователем райотдела милиции, фальсифицировал уголовные производства, незаконно задерживал граждан и препятствовал мирным акциям протеста в Черкассах.

Ему, а также председателю и трем членам МСЭК сообщено о подозрении по статьям ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. За содеянное фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее работники ГБР задержали командира одной из воинских частей в Ровно, который заставлял подчиненных выполнять ремонтные работы в своем частном доме на Львовщине. Ему инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, совершенное группой лиц во время военного положения, причинившее тяжкие последствия.

Также OBOZ.UA сообщал, что военнослужащая одной из воинских частей Полтавщины получила от представителей Государственного бюро расследований подозрение. Женщина в звании старшего сержанта выезжала на зарубежные курорты и, несмотря на отсутствие на службе, продолжала получать денежное обеспечение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!