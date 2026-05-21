Украл почти 10 млн грн в воинской части: на Запорожье осудили дезертира. Фото

Начальник расчетной группы финансово-экономической службы одной из бригад Сил обороны на Запорожском направлении обокрал свою воинскую часть на более 9,7 млн гривен. Затем он дезертировал, инсценировав выезд за границу.

Видео дня

Суд признал вину злоумышленника в завладении средствами в/ч в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, а также дезертирстве. О приговоре в четверг, 21 мая, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Что совершил военнослужащий

Сторона обвинения доказала, что в течение двух лет (с мая 2023-го по апрель 2025-го) чиновник вносил ложные сведения в систему "Зарплатный проект" о якобы начислении воинам денежного обеспечения.

Для этого он использовал данные уволенных военных и 14 собственных банковских счетов. Злоумышленник перечислял средства на свои карты, после чего легализировал их через снятие наличных, переводы между счетами, оплату покупок и кредитов. Часть денег мужчина потратил на азартные игры.

Убытки воинской части оценили в более 9,7 млн гривен.

Кроме этого, в апреле 2025 года чиновник самовольно покинул место службы, пытаясь уклониться от ее прохождения и инсценировав выезд за границу. В январе 2026 года его задержали правоохранители.

Какое наказание избрал суд

Фигуранта наказали восьмилетним тюремным сроком, конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком на три года.

Также удовлетворен гражданский иск Министерства обороны Украины о взыскании более 9,7 млн гривен убытков.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Киеве суд вынес приговор украинскому мобилизованному, который пошел в СОЧ и выполнял задания российских спецслужб, в частности готовил поджоги на столичных объектах "Укрзалізниці".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!