Украл почти 10 млн грн в воинской части: на Запорожье осудили дезертира. Фото
Начальник расчетной группы финансово-экономической службы одной из бригад Сил обороны на Запорожском направлении обокрал свою воинскую часть на более 9,7 млн гривен. Затем он дезертировал, инсценировав выезд за границу.
Суд признал вину злоумышленника в завладении средствами в/ч в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, а также дезертирстве. О приговоре в четверг, 21 мая, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Что совершил военнослужащий
Сторона обвинения доказала, что в течение двух лет (с мая 2023-го по апрель 2025-го) чиновник вносил ложные сведения в систему "Зарплатный проект" о якобы начислении воинам денежного обеспечения.
Для этого он использовал данные уволенных военных и 14 собственных банковских счетов. Злоумышленник перечислял средства на свои карты, после чего легализировал их через снятие наличных, переводы между счетами, оплату покупок и кредитов. Часть денег мужчина потратил на азартные игры.
Убытки воинской части оценили в более 9,7 млн гривен.
Кроме этого, в апреле 2025 года чиновник самовольно покинул место службы, пытаясь уклониться от ее прохождения и инсценировав выезд за границу. В январе 2026 года его задержали правоохранители.
Какое наказание избрал суд
Фигуранта наказали восьмилетним тюремным сроком, конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком на три года.
Также удовлетворен гражданский иск Министерства обороны Украины о взыскании более 9,7 млн гривен убытков.
