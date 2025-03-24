Участвовали в организации псевдореферендума: двоим жителям Херсонщины сообщили о подозрении в коллаборационизме

Двоим жителям Херсонской области заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Они принимали участие в организации незаконного псевдореферендума в Днепровском районе Херсона в сентябре 2022 года.

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Фигурантам сейчас 72 и 44 года и они, очевидно, не находятся на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает сайт проекта "Хочу к своим".

В частности, следствие установило, что пенсионер с Херсонщины вошел в состав оккупационной "участковой избирательной комиссии" и выполнял функции обычного ее представителя.

Среди прочего мужчина принимал граждан, выдавал им "бюллетени", проверял документы по спискам, устанавливал ширмы и урны, размещал агитационные материалы с символикой РФ.

В то же время его 44-летняя сообщница исполняла роль "секретаря комиссии". Женщина отвечала за организацию работы комиссии, формировала списки избирателей и другую документацию, хранила бюллетени, организовывала обустройство избирательных кабинок и занималась размещением российской агитации.

Обеим жителям Херсонской области инкриминируют ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Процессуальное руководство осуществляет Херсонская областная прокуратура. Предателям грозит до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине объявили о подозрении в коллаборационизме предателю с Херсонщины, добровольно вступившему в партию страны-агрессора "Единая Россия". Там он занимал руководящий пост в созданном захватчиками оккупантами органе власти.

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