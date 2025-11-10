Суд огласил приговор по делу о внеслужебных отношениях детектива НАБУ Бравермана

Днепре состоялось заседание Третьего апелляционного суда по громкому делу экс-детектива НАБУ Станислава Бравермана, обвиняемого в интимных отношениях с одним из свидетелей. Суд решил, что он не будет восстановлен на должности, на чем настаивали в Бюро.

Видео дня

Об этом сообщает "Телеграф", корреспондент которого присутствовал на заседании. В состав коллегии апелляционного дела вошли Елена Головко, Татьяна Ясенова и Андрей Суховаров.

Что нужно знать:

Браверман потерял работу детектива НАБУ из-за личных отношений со свидетелем одного из дел Ольгой Гутовской

Экс-детектива и свидетеля якобы видели на отдыхе вместе, фото с которого подтверждают внепроцессуальные отношения

Несмотря на это, суд первой инстанции согласовал возвращение Бравермана на должность в НАБУ, однако Бюро подало апелляцию

Во время заседания апелляционного суда работник НАБУ, представлявший интересы Бюро, привел несколько доказательств, чтобы убедить судей поддержать апелляцию. В частности:

Наличие вне процессуальных отношений между детективом НАБУ Станиславом Браверманом и свидетелем по делу, которое он расследовал (так называемое дело аэропорта "Одесса") — Ольгой Гутовской подтверждают их общие фото с отдыха, а также то, что они около 5 раз виделись на квартире свидетеля. Однако, по словам директивы, снимки якобы сгенерировал искусственный интеллект.

Согласно утверждениям представителя НАБУ, в ходе служебного расследования Браверман вел себя не искренне, отказывался отвечать на некоторые вопросы и сотрудничать. Относительно общих фотографий во время отдыха на пляже со свидетелем по делу аэропорта "Одесса", которые были ему предоставлены, заявил, что отдыхал сам и не знал, "что это за женщина стоит рядом" и так далее.

Браверман в своем иске о восстановлении в должности ссылался на тот факт, что якобы оценку его действиям и влиянию его отношений с Ольгой Гутовской уже предоставил следователь судья ВАКС, который не установил конфликт интересов детектива по этому делу. Согласно пояснениям работника НАБУ, на тот момент его действия еще не были оценены Управлением внутреннего контроля и нарушение не было установлено.

Материалы журналистского расследования, которые подали в суд, стали основой для оценки судьи ВАКС. Следовательно, по мнению представителя НАБУ, его решение не может иметь значения для служебного расследования, которое состоялось позже. И по результату которого детектив Браверман был уволен с НАБУ.

При рассмотрении апелляции суд в Днепре установил, что месячная зарплата Бравермана составляла около 200 тысяч гривен. Детектив просил суд первой инстанции признать его увольнение незаконным и восстановить на должности. Именно такое решение принял судья Роман Голобутовский. Однако апелляционный суд отменил его, то есть возобновление Бравермана на должности детектива НАБУ невозможно.

Что предшествовало

В июне 2025 года НАБУ сообщило об увольнении Бравермана с должности детектива Бюро из-за многочисленных жалоб на внеслужебные отношения со свидетелем Гутовской. Речь идет именно об интимных отношениях, которые подтверждают фото и видео с совместного отдыха. Интересно, что внутреннее расследование НАБУ не начинало, пока это дело не получило большой огласки в СМИ.

Это подтвердил и представитель Бюро на суде в Днепре. По его словам, именно материалы журналистов стали основанием для увольнения детектива и начала расследования. Однако отношения Бравермана с Гутовской имеют несколько больше, чем внеслужебные встречи. Ведь упомянутый свидетель проходит по делу Одесского аэропорта. Но все материалы этого расследования фактически скопированы по другому делу, № 52016000000000214 еще с 24 июня 2016 года, где Браверман также был старшим детективом.

Единственное отличие здесь – наличие свидетеля Гутовской, миллионерши, руководительницы и мажоритарной владелицы английской скандальной компании WWRT. Однако она не имеет никакого отношения к делу аэропорта. Это хорошо подчеркнул судья во время рассмотрения дела, когда не принял ее показания во внимание и отметил ее корыстную заинтересованность в нем.