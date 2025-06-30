Скрывал в Румынии: в Украину экстрадировали организатора преступной группы поджигателей. Фото

В Украину доставили 27-летнего мужчину, который, по данным следствия, стоял за организацией серии поджогов на территории страны. Он выехал за границу в начале полномасштабного вторжения и, уже из-за пределов Украины, собрал преступную группу, которая за деньги поджигала дома и квартиры.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Злоумышленник собрал и координировал группу из 11 исполнителей, которые за денежное вознаграждение устраивали поджоги на заказ.

Стоимость одного поджога составляла от 500 до 3000 долларов. Все происходило анонимно через телеграм-каналы: и заказы, и отчетность. Поджигатели готовились тщательно – изучали цель, готовили "коктейли Молотова", а после преступления присылали заказчикам видео как доказательство.

Всего они успели уничтожить четыре частных дома и пять квартир.

Исполнителей задержали еще в январе 2024 года. А впоследствии полиция вышла и на главного координатора – безработного мужчину, который скрывался в Румынии, пытаясь избежать ответственности.

Его передали украинским правоохранителям на пункте пропуска "Орловка" в Одесской области. Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

И исполнителям, и организатору сообщено о подозрении за умышленное уничтожение или повреждение имущества в составе организованной преступной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Досудебное расследование уже завершено, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора материалы дела направлены в суд для рассмотрения дела по существу. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

"Эта история еще раз доказывает: телеграмм создает лишь иллюзию анонимности. Правоохранители найдут всех – даже тех, кто скрывается за границей и думает, что анонимность в сети спасет от наказания", – отметили в Нацполиции.

Напомним, в очередной раз правоохранители разоблачили лиц, осуществлявших подрывную деятельность по заказу спецслужб страны-агрессора в разных регионах Украины. Все шесть злоумышленников задержаны и избраны им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В мае сотрудники Службы безопасности вместе с полицейскими задержали еще шестерых пособников врага, которые работали на российские спецслужбы. Они поджигали машины украинских военных и объекты "Укрзализныци".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители задержали пятерых человек, которые осуществляли поджоги по заказу спецслужб РФ в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве. Среди задержанных 14-летний подросток, который пытался поджечь синагогу в Кривом Роге.

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