'Сеть влияния действовала через религиозные сообщества': Зеленский о задержании вражеских агентов

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 23 марта сообщил о задержании агентов России, которые готовили покушения на территории государства. По его словам, спецслужбы разоблачили сети влияния, действовавшие, в частности, через религиозные сообщества, и предотвратили преступления.

Видео дня

Об этом он заявил в своем видеообращении к украинцам. Зеленский рассказал, что заслушал доклад Службы безопасности Украины, который представил генерал-майор Хмара, а также отдельный доклад генерал-майора Александра Поклада.

"Был сегодня доклад по ликвидации именно таких сетей российского влияния, которые действовали через религиозные сообщества", – сказал он.

Президент уточнил, что работа против агентурных сетей врага продолжается постоянно и охватывает различные направления. По его словам, во время последних мероприятий удалось предупредить подготовку преступлений на территории Украины. Он подчеркнул, что детали операций пока не разглашаются из соображений безопасности.

"Удалось предупредить преступления на территории нашего государства – россияне готовили покушения. Были соответствующие задержания", – сообщил Зеленский. И добавил, что благодарен сотрудникам СБУ за защиту граждан.

Что известно на данный момент

По словам главы государства, разоблаченные сети действовали скрыто и использовали различные каналы для влияния, в частности религиозные сообщества. Именно через них, как уточнил президент, осуществлялась координация деятельности агентов.

Сейчас официальные детали относительно количества задержанных, их ролей или мест проведения операций не обнародуются. Но, как следует из слов президента, операция была масштабной и направленной на предотвращение серьезных угроз.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье агентурную сеть Главного управления ГШ РФ, больше известного как ГРУ. Координировал деятельность вражеских агентов священник одной из местных церквей УПЦ МП.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники СБУ разоблачили "крота" в Воздушных силах. Предатель передавал врагу информацию о F-16 и Mirage. Майор ВС ВСУ помогал врагу готовить дроновые удары РФ по украинской авиации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!