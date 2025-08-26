Сдавала в ломбард: на Харьковщине работница морга воровала вещи погибших воинов. Фото

В Харьковской области 62-летнюю сотрудницу морга обвинили в систематическом похищении вещей с тел павших украинских защитников. Женщина присваивала украшения и личные вещи воинов, а впоследствии сдавала их в ломбарды.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре и полиции Харьковщины. Расследование началось после жалобы жены одного из военных, которая обнаружила пропажу обручального кольца мужа. Она заверила, что украшение было на месте до момента передачи тела в морг.

Как действовала подозреваемая

Следствие установило, что к преступлениям причастна младшая медицинская сестра Чугуевского отделения ГСУ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Она систематически присваивала личные вещи погибших воинов.

"Подозреваемая похищала мобильные телефоны, цепочки, обручальные кольца и тому подобное. Некоторые кольца она срезала с пальцев погибших с помощью плоскогубцев. В дальнейшем эти вещи женщина сдавала в ломбарды в обмен на наличные", – сообщили в прокуратуре.

Сотрудница морга действовала из корыстных побуждений, а ее действия были умышленными, нарушали закон и грубо попирали моральные нормы и традиции уважительного отношения к умершим. При этом женщина осознавала противоправность своих поступков.

Что удалось найти во время обыска

Правоохранители провели обыск и изъяли большое количество ювелирных изделий, а также квитанции из ломбардов, подтверждающие сдачу вещей. Теперь следствие устанавливает других потерпевших и проверяет возможную причастность других работников морга к преступлению.

25 августа при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры фигурантке сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная повторно, в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения. Прокуроры требуют взятия женщины под стражу.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры и при оперативном сопровождении полиции Харьковщины.

