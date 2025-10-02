СБУ задержала супругов, которые по заказу РФ готовили теракт в Одессе: что грозит злоумышленникам. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины на "горячем" поймала супругов, которые по заказу россиян готовили теракт в Одессе. Обоим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Детали дела сообщает пресс-служба СБУ. По данным ведомства, пара безработных искала легкого заработка в Telegram-каналах, тогда их завербовали работники российских спецслужб.

По заказу россиян агенты мониторили места скопления украинских военных и обозначали данные на Google-картах. Впоследствии от куратора получили координаты тайника с самодельной взрывчаткой. "Отчитавшись" куратору и согласовав место, планировали заминировать один из объектов.

Подозреваемых задержали, на пути к месту теракта. Доказательства сотрудничества с россиянами обнаружили в смартфонах во время обыска. Мужчину и женщину подозревают в госизмене, по состоянию на 2 октября они находятся под стражей.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух агентов российского ГРУ, которые корректировали вражеские обстрелы по Краматорску и Славянску Донецкой области. Чтобы получить координаты для обстрелов, оккупанты завербовали мужчин через Telegram-каналы.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Запорожье разоблачили супругов агентов страны-агрессора России, которые пытались взорвать военных. Террористов задержали в пять утра, когда те со взрывчаткой направлялись к месту запланированного теракта.

