СБУ задержала агентов ГРУ, которые корректировали российские атаки на Краматорск и Славянск. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух агентов российской ГРУ, которые корректировали вражеские обстрелы по Краматорску и Славянску, в Донецкой области. Чтобы получить координаты для обстрелов, оккупанты завербовали мужчин через Telegram-каналы.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба СБУ 1 октября. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Детали дела

По данным следствия, после вербовки агенты в одиночку собирали разведывательные данные на различных прифронтовых участках и сообщали кураторам через анонимные чаты.

Среди задержанных – 49-летний житель Славянска, который передавал координаты мест скопления украинских военнослужащих для корректировки российских авиаударов и артиллерии. Для конспирации мужчина надевал тактическую форму и выдавал себя за бойца ВСУ.

Еще одного фигуранта, 66-летнего жителя Краматорска, завербовали через его знакомого, который воевал в российских формированиях на восточном фронте. Через "связного" этот агент передавал оккупантам геолокации блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп украинских защитников.

"Сотрудники СБУ разоблачили обоих злоумышленников и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в зонах вражеской разведывательной активности. После документирования действий российской агентуры каждый из них был задержан".

СБУ объявила злоумышленникам подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 – государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

– ч. 3 ст. 114-2 – несанкционированное распространение данных о перемещении, движении или дислокации ВСУ в условиях военного положения.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Им может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области правоохранители задержали еще одну российскую агентку. По заказу врага женщина шпионила за позициями Сил обороны Украины на одном из важнейших направлений фронта.

Как писал OBOZ.UA, в Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войскам корректировать удары по южным регионам Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали в ФСБ РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!