В Запорожье российские агенты пытались взорвать военных: злоумышленников задержали на "горячем". Фото
Служба безопасности Украины в Запорожье разоблачила супругов агентов страны-агрессора России, которые пытались взорвать военных. Террористов задержали в пять утра, когда те со взрывчаткой направлялись к месту запланированного теракта.
Об этом в четверг, 18 сентября, сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Запорожье благодаря действиям на опережение.
Фигуранты – разнорабочий и кассирша с заправки
По заказу агрессора фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) возле места пребывания военных или на маршрутах их передвижения по городу.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали террористов в пять часов утра, когда те направлялись со взрывчаткой к месту запланированного теракта.
По данным расследования, исполнителями "заказа" россиян оказались завербованные врагом местный разнорабочий и его жена, которая работала кассиршей на заправке.
Во внимание спецслужб России пара попала, когда искала "легкого заработка" в Telegram.
Согласно инструкциям россиян задачей агентов было найти пункты наибольшего сосредоточения украинских военных.
Обнаружив одно из таких мест, агенты согласовали "цель" с куратором и изготовили самодельную взрывчатку.
При закупке составляющих они скрывали лица мотошлемами во избежание идентификации на камерах наблюдения.
Также супруги спрятали в канистру телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужб.
"Видеоловушку" агенты должны были установить рядом с местом жительства украинских военных, чтобы отслеживать их приближение к точке запланированного теракта.
Затем оккупанты планировали дистанционно активировать взрывчатку.
Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц).
Фигуранты находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
