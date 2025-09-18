В Запорожье российские агенты пытались взорвать военных: злоумышленников задержали на 'горячем'. Фото

Служба безопасности Украины в Запорожье разоблачила супругов агентов страны-агрессора России, которые пытались взорвать военных. Террористов задержали в пять утра, когда те со взрывчаткой направлялись к месту запланированного теракта.

Видео дня

Об этом в четверг, 18 сентября, сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Запорожье благодаря действиям на опережение.

Фигуранты – разнорабочий и кассирша с заправки

По заказу агрессора фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) возле места пребывания военных или на маршрутах их передвижения по городу.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали террористов в пять часов утра, когда те направлялись со взрывчаткой к месту запланированного теракта.

По данным расследования, исполнителями "заказа" россиян оказались завербованные врагом местный разнорабочий и его жена, которая работала кассиршей на заправке.

Во внимание спецслужб России пара попала, когда искала "легкого заработка" в Telegram.

Согласно инструкциям россиян задачей агентов было найти пункты наибольшего сосредоточения украинских военных.

Обнаружив одно из таких мест, агенты согласовали "цель" с куратором и изготовили самодельную взрывчатку.

При закупке составляющих они скрывали лица мотошлемами во избежание идентификации на камерах наблюдения.

Также супруги спрятали в канистру телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужб.

"Видеоловушку" агенты должны были установить рядом с местом жительства украинских военных, чтобы отслеживать их приближение к точке запланированного теракта.

Затем оккупанты планировали дистанционно активировать взрывчатку.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц).

Фигуранты находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ и Нацполиция задержали мужчину, который устроил теракт на Житомирщине. В результате взрыва погиб человек. Предварительно, 31-летний житель Коростышева с наркозависимостью действовал по заказу спецслужб России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!