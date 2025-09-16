Действовал по заказу России: на Житомирщине задержали мужчину, который устроил теракт, есть жертва. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали мужчину, который устроил теракт на Житомирщине, что привело к гибели человека. Предварительно, 31-летний житель Коростышева действовал по заказу российских спецслужб.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и полиции Житомирской области 16 сентября. Сейчас фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

"Вечером 14 сентября в полицию поступило сообщение о взрыве на окраине Коростышева, в результате чего погиб человек. Уже через несколько часов правоохранители разыскали причастного к террористическому акту – 31-летнего местного жителя", – говорится в сообщении.

Детали дела

Ночью 15 сентября полиция вместе с сотрудниками СБУ и при силовой поддержке РПОН ГУНП в Житомирской области задержали 31-летнего жителя Коростышева, подозреваемого в причастности к инциденту. Одновременно правоохранители провели обыск в его временном помещении в Житомире, где изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами и причастности к террористическому акту.

По установленным данным, спецслужбы РФ вышли на фигуранта, который имел проблемы с наркотиками, через мессенджер с предложением сотрудничать. Куратор обещал "легкие деньги" и прислал подробные инструкции.

Исполнитель по этим указаниям приобрел необходимые компоненты под видом хозяйственных товаров, самостоятельно смастерил взрывное устройство, оснастил его мобильным телефоном для дистанционного подрыва и спрятал в корпусе, замаскировав под огнетушитель. Готовое устройство хранилось в тайнике, засыпанном мусором, а точные координаты фигурант прислал куратору. В результате его активации погиб 34-летний житель Бердичева.

"Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – указано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила и задержала российского агента, который передавал оккупантам координаты украинских энергообъектов и позиций сил ПВО. Злоумышленник действовал в Криворожском районе Днепропетровской области.

Как писал OBOZ.UA, ранее сотрудники СБУ разоблачили в Чернигове агента российской ФСБ, которая готовила вражеские удары по северным регионам нашей страны. Предательницей оказалась 39-летняя местная жительница.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!