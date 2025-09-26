В Украине заочно осудили бывшего гауляйтера Херсона из России: какое наказание он получил

Украинский суд приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества россиянина, который возглавлял оккупационное "правительство" Херсонщины в 2022 году. Сергея Елисеева захватчики отправили в Херсон летом 2022-го из российского Калининграда; гауляйтер был освобожден и вернулся в Россию в ноябре того же года.

Видео дня

Тюремный приговор (заочно) он получил по материалам СБУ. Об этом Служба безопасности Украины сообщила в пятницу, 26 сентября.

Что известно о преступной деятельности Елисеева

Вице-губернатор Калининградской области РФ, занимая незаконную должность в Херсоне, выступал в роли куратора региона, координировал контакты между местными гауляйтерами и военно-политическим руководством государства-агрессора России.

Также при его управлении происходила подготовка к псевдореферендуму в поддержку "присоединения" Херсонской области в состав РФ.

Для распространения вражеской пропаганды Елисеев создал в Херсоне подконтрольную "телерадиокомпанию Таврия", которая стала местным рупором Кремля.

В многочисленных выступлениях на российских телеканалах (в частности "Россия 24") преступник оправдывал вооруженную агрессию против Украины и оккупацию южных регионов.

Накануне освобождения областного центра злоумышленник сбежал на левобережную часть Херсонщины, а затем – в РФ, где вернулся в администрацию Калининградской области.

Суд заочно признал Елисеева виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);

ч. 6 ст. 111-1 (организация и активное участие в мероприятиях политического характера в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации).

"Поскольку осужденный скрывается в России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за совершенные преступления", – заверили в СБУ.

Как писал OBOZ.UA:

– В Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войска корректировать удары по южным регионам Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали сотрудники ФСБ РФ.

– Ранее в Украине был заочно осужден российский генерал-полковник Владимир Спиридонов – командующий Уральского округа войск Росгвардии. Он руководил разгоном акций протеста в Херсоне в начале полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!