СБУ сообщила о подозрении бывшему директору департамента Минобороны, который поставил ВСУ бракованные минометы на сумму 182 млн грн. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении подозрения бывшему директору департамента Минобороны, который поставил ВСУ бракованные минометы. Государству был нанесен ущерб на сумму 182 млн гривен, но самое главное – эта афера подорвала обороноспособность государства в условиях полномасштабной войны и поставила под угрозу жизни украинских воинов.

Видео дня

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности раскрыли в СБУ.

Что известно

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии министра обороны разоблачила бывшего директора Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники МО Украины в махинациях с бюджетными средствами. Согласно материалам дела, он причастен к закупке в 2023 году бракованных минометов для ВСУ на общую сумму 182 миллиона гривен.

Как установило расследование, речь идет о 250 единицах 120-миллиметровых минометов, которые не соответствовали тактико-техническим характеристикам, заявленным производителем.

"Поставка некачественного вооружения нанесла ущерб обороноспособности украинских войск. В частности, боевое применение бракованных минометов создавало угрозу для жизни и здоровья личного состава артиллерийских расчетов ВСУ на передовой", — отметили в Службе.

В СБУ утверждают, что фигурант, находясь в должности, заключил контракт с непроверенной иностранной компанией на производство артиллерийского вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины.

Вместо лицензионной продукции с заявленными техническими стандартами подрядчики отгрузили на склады Минобороны Украины "неликвид", который запрещено использовать в боевых условиях.

Несмотря на это, бюджетные средства были перечислены на счёт компании-производителя.

"Инициированные Службой безопасности аудит и судебная инженерно-механическая экспертиза подтвердили факты преступной деятельности бывшего чиновника . Следователи Главного следственного управления Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех виновных лиц", – подчеркнули в Службе.

Там добавили, что на данный момент все бракованные образцы артиллерийского вооружения изъяты из подразделений ВСУ.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние дни СБУ нанесла удары по авиабазе "Джанкой", подразделениям беспилотных систем РФ и складам противника. Были поражены цели во временно оккупированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

В частности, ликвидированы российские пилоты БПЛА/НРК и представители командования беспилотных войск РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!